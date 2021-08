Mark Dynamics Cetak Kenaikan laba 200% di Kuartal II

Senin, 2 Agustus 2021 | 12:37 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Medan, Beritasatu.com- PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK), emiten yang bergerak dalam pembuatan produk porselen cetakan sarung tangan untuk medis, rumah tangga dan industri manufaktur pada kuartal II 2021 mencetak laba bersih sebesar Rp 155,2 miliar, meningkat 200% dibanding kuartal II 2020 yang sebesar Rp 51,7 miliar. Raihan tersebut didorong penjualan sebesar Rp 472,2 miliar meningkat sebesar 145 % dibandingkan dengan kuartal II 2020 sebesar Rp 217,5 miliar.

Presiden Direktur Mark Dynamics Indonesia Ridwan Goh mengatakan, pencapaian yang diraih merupakan hasil upaya perseroan menjaga tingkat efisiensi, serta mempertahankan kualitas produk sesuai permintaan pelanggan. Hal ini terlihat dari keberhasilan perseroan meningkatkan margin laba kotor dari 41,3% di kuartal II 2020 menjadi 50,7% dengan nilai sebesar Rp 239, 61 miliar. “Kenaikan laba ini didukung dengan strategi meningkatkan kapasitas produksi dengan tetap mejaga efisiensi perseroan di tengah pandemi Covid-19,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (2/8/2021).

Ridwan mengatakan, upaya perseroan dalam penetrasi pasar baru serta strategi produksi untuk mencapai efisiensi dan peningkatan kualitas produk menjadi pemicu peningkatan laba. Kondisi ini juga didukung oleh keberhasilan Mark Dynamics mengantongi kontrak senilai US$ 70 juta untuk pengapalan pada 2021. “Perseroan optimistis target penjualan konsolidasi akan mencapai angka Rp 1,061 Triliun dengan laba bersih sekitar Rp 300,6 miliar,” katanya.

Dia menargetkan pada 2022 penjualan konsolidasi akan naik 40% dari 2021 yaitu menjadi Rp 1,47 triliun dan bottom line sekitar Rp 433,3 miliar. Hal ini sejalan dengan kondisi ekonomi global yang mulai pulih secara perlahan karena telah tersedianya vaksin di seluruh dunia. Tingginya permintaan ini akan terus berlangsung dalam kurun waktu 2-3 tahun mendatang. ”Setelah kondisi kembali normal, permintaan sarung tangan secara global diperkirakan tetap akan bertumbuh sebesar 10-12% per tahun,” ungkap dia.

Lebih lanjut, pertumbuhan kinerja operasional yang dicapai perseroan pada tahun kuartal II 2021 berjalan seiring dengan peningkatan kinerja keuangan di mana total aset perseroan meningkat sebesar 34,92% menjadi Rp 971 miliar per 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Rp 719,72 miliar per 31 Desember 2020.

Kemudian, aset lancar mengalami peningkatan sebesar 41,22% dengan nilai sebesar Rp 503,94 miliar per 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Rp 356,87 miliar per 31 Desember 2020.

Sementara peningkatan aset tidak lancar sebesar 28,74 % dengan nilai Rp 467,1 miliar per 30 Juni 2021 jika dibandingkan dengan Rp 362,84 miliar per 31 Desember 2020. Peningkatan juga terjadi pada posisi ekuitas perseroan sebesar Rp 507,72 miliar per 30 Juni 2021 dibandingkan dengan Rp 409.47 miliar per 31 Desember 2020.

Sumber: Investor Daily