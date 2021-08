Moxa dan PermataBank Percepat Target Inklusi Keuangan Pemerintah

Senin, 2 Agustus 2021 | 22:06 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Moxa, aplikasi penyedia produk keuangan digital PT Astra Financial bersama PT PermataBank Tbk meluncurkan inovasi layanan terbaru “Tabungan Permata moxaKu" Senin Agustus 2021. (Foto: Dok)

Jakarta, Beritasatu.com- Moxa, aplikasi penyedia produk keuangan digital PT Astra Financial bersama PT PermataBank Tbk meluncurkan inovasi layanan terbaru “Tabungan Permata moxaKu" yang memungkinkan pengguna membuka tabungan langsung melalui aplikasi Moxa tanpa perlu ke kantor bank. Layanan ini guna mendukung pencapaian target inklusi keuangan pemerintah sebesar 90% pada 2024.

“Kerja sama Moxa dan PermataBank melengkapi ekosistem digital Astra Financial. Bersama PermataBank, Moxa bertujuan mendorong inklusi keuangan di Indonesia dengan menyediakan akses layanan perbankan digital yang aman bagi masyarakat," kata Director in Charge Astra Financial, Suparno Djasmin, dalam peluncuran inovasi layanan terbaru “Tabungan Permata moxaKu" di Jakarta secara virtual Senin (2/8/2021).

Direktur Teknologi dan Operasi PermataBank Abdy D Salimin, mengatakan, dengan teknologi Application Programming Interface (API) PermataBank yang ditanamkan di aplikasi Moxa, pengguna bisa langsung membuka rekening tabungan Permata moxaKu secara real time di masa pandemi. "Pengembangan layanan menggunakan API ini merupakan inisiatif digital pertama di Indonesia," kata dia.

Kartu debit Permata moxaKu didukung jaringan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan Visa sehingga dapat digunakan bertransaksi di ATM, belanja di berbagai merchant offline dan online (platform e-commerce) baik di dalam maupun di luar negeri.

Direktur Retail Banking PermataBank Djumariah Tenteram, menambahkan, perusahaan berharap kartu ini menjadi simbol inklusi keuangan dan diterima baik oleh masyarakat khususnya generasi muda.

Presiden Direktur PT Visa Worldwide Indonesia Riko Abdurrahman mengatakan, Visa senang berbagi tujuan yang sama dengan PermataBank dan Astra Financial untuk memberikan solusi finansial serta mendukung inklusi keuangan Indonesia.

Presiden Direktur PT Astra Kreasi Digital (Moxa) Daniel Hartono menjelaskan, peluncuran fitur tabungan ini merupakan bagian rencana strategis Moxa untuk menjadi platform yang tidak hanya melayani kebutuhan pembiayaan dan asuransi, tetapi membantu para pengguna memiliki tabungan dan kartu debit.

