Harga Minyak Merosot di Tengah Kekhawatiran Ekonomi Tiongkok

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun pada Senin (3/8/2021) di tengah kekhawatiran ekonomi Tiongkok setelah survei menunjukkan aktivitas pabrik tumbuh pada laju paling lambat dalam 17 bulan di konsumen minyak terbesar kedua di dunia. Pelemahan harga juga terjadi di tengah kekhawatiran kenaikan produksi minyak OPEC.

Minyak mentah berjangka Brent turun US$ 2,16, atau 2,9% menjadi US$ 73,24 per barel, sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS turun US$ 2,44, atau 3,3%, menjadi US$ 71,51 per barel.

"Prospek permintaan minyak mentah sedang goyah dan itu mungkin tidak akan pulih sampai vaksinasi Covid-19 global membaik," kata analis OANDA, Edward Moya.

Aktivitas pabrik Tiongkok berkembang pada Juli dengan laju paling lambat dalam hampir 1,5 tahun karena kenaikan biaya bahan baku, pemeliharaan peralatan, dan cuaca ekstrem. Hal ini menambah kekhawatiran perlambatan ekonomi terbesar kedua di dunia itu.

Selain itu, survei Reuters menemukan bahwa produksi minyak Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) naik pada Juli ke level tertinggi sejak April 2020, karena kelompok tersebut semakin mengurangi pembatasan produksi di bawah pakta mengingat Arab secara bertahap menghentikan pengurangan pasokan sukarela.

Sementara kasus virus corona terus meningkat secara global. Analis mengatakan gencarnya tingkat vaksinasi akan membatasi perlunya lockdwon yang menghancurkan permintaan selama puncak pandemi tahun lalu.

Adapun konsumsi bensin harian India melebihi tingkat pra-pandemi bulan lalu karena negara bagian melonggarkan penguncian Covid-19. Sedangkan penjualan minyak gas rendah, menandakan aktivitas industri lemah pada bulan Juli.

Dalam berita lain, Amerika Serikat dan Inggris mengatakan pada Minggu (1/8/2021) bahwa Iran melakukan serangan terhadap kapal tanker minyak yang dikelola Israel di lepas pantai Oman yang menewaskan seorang warga Inggris dan seorang Rumania.

