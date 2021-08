Pelemahan Dolar Topang Penguatan Harga Emas

Selasa, 3 Agustus 2021 | 07:57 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas bergerak menguat pada perdagangan Senin (2/8/2021) ditopang pelemahan dolar dan imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS).

Harag emas di pasar spot naik 0,1% menjadi US$ 1.816,08 per ons. Sementara harga emas berjangka AS juga naik 0,1% pada US$ 1.811,30.

Sementara indeks dolar turun 0,1% terhadap mata uang lainnya dan acuan imbal hasil obligasi AS 10 tahun turun ke level terendah hampir 2 minggu. “Dolar dan imbal hasil sedikit lebih rendah sehingga mendukung harga emas. Jika keduanya tetap rendah, saya menduga emas akan mendapat beberapa dukungan lagi,” kata analis OANDA Craig Erlam.

Erlam mengatakan logam mulia telah mengalami resistensi di sekitar US$ 1.830, yang bisa memicu beberapa aksi ambil untung, mendorong logam melemah dari level tertinggi minggu lalu.

Sementara fokus investor bergeser pada penggajian non-pertanian AS bulan Juli, yang akan dirilis Jumat (6/8/2021). Data ini diharapkan menjelaskan lebih lanjut soal pasar tenaga kerja.

Di tempat lain, perak turun 0,1% menjadi US$ 25,42 per ons, paladium menguat 0,7% menjadi US$ 2.678,64, dan platinum naik 0,9% menjadi US$ 1.058,48.

