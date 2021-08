Harga Emas Turun Jelang Data Pekerjaan AS

Rabu, 4 Agustus 2021 | 06:57 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melemah pada perdagangan Selasa (3/8/2021), menjelang data pekerjaan Amerika Serikat (AS) yang dirilis akhir pekan ini. Data ini dapat mempengaruhi batas waktu bank sentral Federal Reserve mengurangi program pembelian asetnya.

Harga emas di pasar spot turun 0,2% menjadi US$ 1.809,79 per ons, sementara emas berjangka AS melemah 0,4% ke US$ 1.814,10.

Investor menantikan data nonfarm payrolls AS bulan Juli yang akan dirilis Jumat (7/8/2021). Menurut survei ekonom Reuters, diperkirakan terjadi peningkatan pekerjaan sebesar 880.000 dari 850.000 pada Juni.

“Pasar terpaku pada kapan The Fed akan melakukan taper dan angka pekerjaan Jumat dapat menentukan seberapa cepat hal itu akan terjadi. Prospek jangka pendek untuk emas masih bullish, tetapi dua laporan penggajian nonpertanian yang kuat dapat mematahkan teori itu,” kata analis OANDA, Edward Moya.

Di sisi lain, perak naik 0,3% menjadi US$ 25,52 per ons, platinum turun 0,7% menjadi US$ 1.049,28 dan paladium melemah 0,9% menjadi US$ 2.652,38.

Sumber: CNBC