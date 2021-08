IHSG Berpeluang Lanjutkan Kenaikan, Ini Saham Pilihannya

Rabu, 4 Agustus 2021 | 07:11 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diperkirakan menguat di tengah sentimen positif global.

"IHSG diprediksi naik," kata Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang Rabu (4/8/2022).

Dia mengatakan potensi kenaikan IHSG dipicu penguatan Indeks DJIA di bursa saham AS serta turunnya yield obligasi AS dan Indonesia tenor 10 tahun. Hal ini didukung menguatnya nilai tukar rupiah atas dolar AS.

Namun investor perlu mewaspadai turunnya harga beberapa komoditas seperti minyak, emas, nikel dan timah.

Riset MNC menyatakan, secara teknikal IHSG pada perdagangan hari ini akan bergerak di rentang 6.079 - 6.171.

Sementara bursa AS Wall Street menguat pada Selasa (3/8/2021). Indeks S&P 500 mencatat rekor tertinggi. Dow Jones Industrial Average melonjak 278,24 poin, atau 0,8%, menjadi 35.116,40 setelah sempat jatuh 100 poin di awal sesi. S&P 500 naik 0,8% menjadi 4.423,15 atau level tertinggi baru sepanjang masa. Sementara Nasdaq Composite bertambah sekitar 0,6% menjadi 14.761,29.

Adapun indeks harga saham gabungan (IHSG) naik 34,02 poin (0,56%) ke level 6,130,57 pada perdagangan Selasa (3/8/2021). Level tertinggi indeks mencapai 6,142,51, sedangkan terendah di level 6,105,11. Sebanyak 244 saham harganya naik, 269 saham turun dan 137 saham stagnan.

Adapun untuk rekomendasi saham:

1. PT Astra International Tbk (ASII) Rp 4.840- Rp 5.100

Buy Rp 4.940.

2. PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL) Rp 2.750- Rp 3.260

Buy Rp 2.960

3. PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk (INTP) Rp 9.350- Rp 10.500

Buy Rp 9.850.

4. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rp 29.925 - 31.725

Buy Rp 30.725.

5. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) Rp 980 - Rp 1.060.

Buy Rp 1.010.

