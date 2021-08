Pertama di Indonesia, Bandara YIA Raih Sertifikat Gold Greenship Building

Rabu, 4 Agustus 2021 | 19:07 WIB

Oleh : Thresa Sandra Desfika / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) meraih sertifikat Gold Greenship dari Green Building Council Indonesia (GBCI). Raihan ini membuat YIA menjadi yang pertama dan satu-satunya bandara di Indonesia yang dengan sertifikat Gold Greenship Building.

Direktur Utama Angkasa Pura I atau AP I, Faik Fahmi mengatakan, pencapaian ini sekaligus memperkuat misi Angkasa Pura I dalam menghadirkan sarana dan prasarana perhubungan yang berkontribusi positif kepada lingkungan hidup secara berkelanjutan.

"Kami merasa sangat bangga dengan raihan ini dan berharap YIA dapat menjadi contoh bagi pembangunan bandara dengan konsep hijau dan ramah lingkungan," ujar Faik Fahmi dalam keterangan resmi, Rabu (4/8/2021).

Untuk meraih sertifikat Gold dari GBCI, jelas Faik, YIA telah melalui serangkaian penilaian dan persyaratan hingga layak disebut green building. Penilaian ini berdasarkan pada aspek-aspek seperti efisiensi dan penghematan energi, penghematan air, pengembangan lokasi gedung, siklus dan sumber daya material, kenyamanan dan kesehatan gedung, dan pengelolaan lingkungan gedung.

"Proses penilaian dilakukan selama lebih kurang 22 bulan sejak proses pernyataan minat pada 20 Februari 2019, proses workshop pada 11 Desember 2019, proses verifikasi lapangan pada 24-26 Oktober 2020, serta proses sidang final assessment pada 17 Desember 2020 yang dilaksanakan secara virtual bersama greenship professional dan green team dari GBCI," ujar Faik.

Dalam kegiatan operasionalnya, jelas Faik, YIA didukung berbagai perangkat utilitas yang mendukung konsep ramah lingkungan seperti penggunaan lampu LED, elevator, lift dan travelator yang menggunakan fitur sleep mode, sanitari dengan fitur dual flush and auto faucet, serta penggunaan kaca bangunan sun ergy green yang mampu merefleksikan sinar matahari dengan baik dan mendukung efisiensi penggunaan pendingin ruangan di dalam area terminal.

"YIA juga didukung dengan fasilitas stormwater management kawasan di mana berfungsi untuk menangkap, mengumpulkan, mengolah, meresapkan air limpasan hujan untuk digunakan sebagai sumber air alternatif yang mendukung keperluan operasional bandara," papar Faik.

Atas berbagai upaya ini, YIA telah berhasil mencapai penghematan penggunaan listrik hingga 25,15% atau 119,21 kWh/m2/tahun, penghematan air hingga 53,01% atau 16,68 liter/orang/hari dan didukung oleh area hijau hingga 19.84% atau 26.589,3 meter persegi.

"Ini setara dengan penghematan biaya listrik sebesar Rp16,8 miliar per tahun dengan asumsi biaya listrik Rp 1.065,78/kWh, penghematan biaya air sebesar Rp 6,46 miliar per tahun dengan asumsi biaya air PDAM Rp 15.000 per meter kubik dan mampu mengurangi emisi karbon hingga 14.093 ton per tahun,” jelas Faik Fahmi.

Selain memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan hidup, Faik menuturkan, YIA dirancang dengan arsitektur bergaya modern. Namun secara eksterior dan interior tetap menggambarkan budaya Yogyakarta, baik itu melalui instalasi karya seni yang melibatkan berbagai seniman lokal Yogyakarta, serta beragam area yang telah didesain secara khusus untuk menjadi etalase Yogyakarta, Kulon Progo, dan sekitarnya.

YIA dibangun dengan investasi dana sebesar Rp 11,3 triliun di mana Rp 7,1 triliun digunakan untuk pembangunan fisik dan Rp 4,2 triliun untuk pembebasan lahan. Dengan luas terminal sebesar 219.000 meter persegi dan total luas area bandara mencapai 587 hektar, menjadikan YIA sebagai salah satu bandara terbesar di Indonesia dengan kapasitas saat ini dapat menampung hingga 20 juta penumpang per tahun atau 11 kali lebih besar dari Bandara Adisutjipto

Sumber: Investor Daily