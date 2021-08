Sektor Kesehatan Tetap Prospektif Meskipun Pandemi Terkendali

Rabu, 4 Agustus 2021 | 20:35 WIB

Oleh : Muawwan Daelami / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Meningkatnya laba bersih emiten rumah sakit PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) sebesar Rp 545 miliar pada semester I-2021, melesat 422,5% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 104 miliar telah memperlihatkan bahwa sektor kesehatan memiliki prospek bagus pada semester II-2021.

"Jadi, kalau ada yang bilang sektor kesehatan selesai, setelah pandemi Covid-19, menurut saya kacau. Jadi sebenarnya, bidang kesehatan masih oke karena pada dasarnya nature dari sektor kesehatan itu undersupply. Jadi memang prospek ke depan masih bagus untuk investasi jangka panjang," kata Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Joshua Michael, Rabu (4/8/2021).

Sementara dari sisi revenue HEAL juga mencatatkan kinerja positif dengan meraup Rp 3,1 triliun dengan realisasi sebesar 81% dari estimasi. Yang menarik lagi, pada kuartal II-2021 kemarin, pendapatan perusahaan dari non-Covid juga mulai melambung menjadi Rp 919 miliar dari sebelumnya Rp 800 miliar.

Kontribusi tersebut kata Joshua, sudah melebihi pendapatan non-covid. Dengan demikian, kontribusi terhadap total inpatient (pasien rawat inap) revenue pun menjadi 61% dibandingkan revenue pada kuartal I-2021 sebesar 51%. Kenaikan inpatient non-covid ini dipicu oleh banyaknya penyakit kronis yang pengobatannya tertunda. Sehingga penundaan bakal shifting di 2022 dan seterusnya.

Sementara data operasi inpatient day pada kuartal II-2021, tercatat sebesar 287.000 pasien dan outpatient (rawat jalan) day sebesar 13.000 hari. Namun, revenue per inpatient days-nya mengalami penurunan dari Rp 4,2 juta ke Rp 3,7 juta. Sehingga dari non-covid patient revenue per inpatient day jauh lebih rendah dibandingkan Covid. Revenue inpatient day pasien non Covid-19 menurun dari Rp 6,4 juta menjadi Rp 2,5 juta. Meskipun demikian, angka tersebut masih cukup tinggi.

"Jadi untuk forecast kita revise up di 2021 ini karena Covid case pada Juli ternyata jauh lebih tinggi daripada estimasi kita. Jadi, Juli saja sudah melebih kuartal I dan II. Jadi ini bakal ada surge di kuartal III dibantu dengan kasus Covid Juli yang naiknya siginifkan," papar Joshua.

Untuk 2022 di mana Covid diperkirakan mereda, Joshua justru melihat pengobatan dari penyakit kronis akan menjadi pondasi solid untuk pencapaian Medikaloka di 2022. Maka dari itu, ia menaikkan revenue net Covid termasuk Rp 964 miliar revenue dari Covid-19 dan Rp 90 miliar dari vaksinasi gotong royong.

Secara terpisah, Associate Researcher CIPS Andree Surianta menyampaikan, sektor kesehatan seperti industri farmasi masih menjadi pusat perhatian karena krisis kesehatan yang saat ini terjadi.

Karenanya, Andre justru mendorong agar pemerintah mengembangkan research and development center untuk global value chain di indutsri farmasi. Sebab, jika suplai bahan baku obat dipermudah baik melalui impor ataupun kapasitas lokal, investor asing akan tertarik untuk berinvestasi.

Di samping itu, ketersediaan obat dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan sektor kesehatan juga akan membaik dan harga obat di Indonesia akan bisa bersaing di pasar global.

"Jadi menurut saya, sebaiknya fokus pada enabling policy. Iklim yang lebih mengizinkan semua ini terjadi untuk menarik sebanyak-banyaknya investasi, meningkatkan kapasitas produksi dibandingkan mencoba dan membatasi," tutur Andree, Rabu (4/8/2021).

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily