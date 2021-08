M&C Saatchi Bantu Kembangkan Komunikasi Terintegrasi PermataBank

Kamis, 5 Agustus 2021 | 05:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - PT PermataBank Tbk (BNLI) menunjuk M&C Saatchi untuk membangun komunikasi terintegrasi sehingga brand yang sahamnya dimiliki Bangkok Bank ini makin diterima konsumen, khususnya milenial. Lingkup layanan yang ditangani M&C Saatchi meliputi above the line (ATL), below the line (BTL), dan digital.

“Kami senang dengan pendekatan inovatif yang dilakukan M&C Saatchi dalam membangun merek dan integrasi tanpa batas dengan solusi digital," kata Division Head Marketing Communication PermataBank Glenn Ranti dalam keterangan tertulisnya Kamis (4/8/2021).

Ranti mengatakan, bisnis PermataBank berada di puncak perubahan. Untuk itu, perseroan membutuhkan mitra dengan kemampuan digital dan ide-ide berwawasan yang selaras dengan konsumen PermataBank, terutama generasi muda. "Kami berharap dapat mengembangkan kemitraan yang kuat dengan M&C Saatchi di tahun-tahun mendatang,” kata dia.

Founder dan Presiden Direktur M&C Saatchi Indonesia, Anish Daryani mengatakan M&C Saatchi Indonesia akan membantu PermataBank menavigasi, menciptakan, dan memimpin perubahan. "Brand PermataBank sedang mengalami transformasi besar, dan kemampuan kami untuk menyederhanakan perubahan bagi semua pemangku kepentingan akan membuat brand tersebut lebih menarik bagi konsumen," kata dia.

PermataBank adalah salah satu dari 10 bank teratas di Indonesia berdasarkan aset dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bank ini tersedia di 62 kota di seluruh Indonesia, dengan 294 cabang, empat mobile branch, 22 layanan on-stop untuk perbankan syariah, dan satu Voice ID Caller yang melayani nasabah di seluruh Indonesia. PermataBank fokus menciptakan pengalaman perbankan digital yang inovatif dengan super app PermataMobile X dan internet banking PermataNet dan PermataME yang menyasar generasi muda.

Sementara M&C Saatchi, jaringan agensi independen terbesar di dunia, hadir di Indonesia pada Januari 2018. Indonesia adalah jaringan kantor ke-27 dari M&C Saatchi. Adapun M&C Saatchi Indonesia adalah satu-satunya agensi di Tanah Air yang memenangkan Cannes Lion metal di Festival Kreativitas Internasional Cannes Lions 2020.

