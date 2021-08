Harga Emas Naik karena Data Pekerjaan AS dan Komentar Fed

Kamis, 5 Agustus 2021 | 07:14 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik pada Rabu (4/8/2021) karena komentar pejabat tinggi Federal Reserve AS dan data aktivitas industri jasa Amerika Serikat (AS) di tengah kekhawatiran bank sentral The Fed mengurangi pembelian aset di akhir tahun.

Harga emas di pasar spot naik 0,1% ke US$ 1.811,38 per ons, sementara emas berjangka AS sedikit berubah pada US$ 1.814,50. Harga melonjak 1% di awal sesi didukung data pekerjaan ADP yang lebih lemah dari perkiraan.

Mengimbangi data pekerjaan, aktivitas purchasing manager index (PMI) non-manufaktur Institute for Supply Management, melesat. "Mengingat The Fed akan melihat data ekonomi untuk mengurangi pembelian aset pada September atau November, data yang kuat seperti PMI membantu tujuan bank sentral," kata analis RJO Bob Haberkorn.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Wakil Ketua Federal Reserve AS Richard Clarida yang menyarankan bank sentral dapat mulai mengurangi pembelian obligasi di akhir tahun.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun naik dari level terendahnya menyusul komentar Clarida, mengurangi daya tarik emas yang tidak memberikan imbal hasil.

Investor akan memantau laporan penggajian non-pertanian AS Jumat (6/8/2021). Ekonom dalam jajak pendapat Reuters memperkirakan peningkatan 926.000 pekerjaan.

Di tempat lain, perak turun 0,5% menjadi US$ 25,42 per ons, setelah sebelumnya mencapai level puncak hampir 3 minggu.

Adapun platinum turun 2,2% menjadi US$ 1.026,23 per ons, dan paladium menguat 0,2% menjadi US$ 2.653,65.

Sumber: CNBC