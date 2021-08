Bursa Asia Mixed, Saham Game Online Tiongkok Dapat Sorotan

Kamis, 5 Agustus 2021 | 11:24 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik bervariasi pada perdagangan Kamis (5/8/2021). Investor memantau saham perusahaan video game Tiongkok di Hong Kong setelah media pemerintah Negeri Tirai Bambu itu kembali menyoroti industri tersebut.

Pada perdagangan Kamis pagi, saham Tencent di Hong Kong melemah 0,18%, sementara Netease turun 3%. Saham Tencent dan Netease merosot awal pekan ini setelah media pemerintah Tiongkok menyatakan game online sebagai "opium" dalam sebuah artikel.

Indeks Hang Seng Hong Kong naik tipis 0,36%. Sementara Komposit Shanghai di Tiongkok naik 0,11%, sedangkan komponen Shenzhen turun 0,219%.

Nikkei 225 Jepang naik 0,34%, sementara indeks Topix naik 0,26%. Kospi Korea Selatan tidak banyak berubah.

Di Australia, S&P/ASX 200 naik 0,22%. Australia mencatat surplus perdagangan sekitar 10,5 miliar dolar Australia (US$ 7,75 miliar) pada Juli, menurut data yang dirilis Biro Statistik negara itu Kamis. Capaian itu di atas perkiraan surplus US$ 10,45 miliar dolar Australia, menurut jajak pendapat Reuters.

Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan naik 0,2%.

Situasi Covid-19 di Tiongkok telah membebani sentimen investor secara regional. Infeksi harian telah meningkat di negara itu ketika varian delta menyebar ke seluruh Tiongkok. Hal ini menyebabkan pihak berwenang memberlakukan pengujian massal dan pembatasan perjalanan di beberapa daerah.

Di tempat lain, kantor berita Korea Selatan Yonhap News melaporkan bahwa pembatasan terberat di wilayah Seoul sangat mungkin akan diperpanjang lagi karena kasus tetap tinggi.

Semalam di Amerika Serikat, Dow turun 323,73 poin menjadi 34.792,67 sementara S&P 500 turun 0,46% menjadi 4.402,66. Adapun Nasdaq Composite naik 0,13% menjadi 14.780,53.

Pergerakan di Wall Street setelah data pekerjaan dari perusahaan pemrosesan penggajian ADP jauh di bawah ekspektasi. Survei penggajian swasta ADP menunjukkan kenaikan 330.000 pada Juli, jauh di bawah perkiraan konsensus 653.000. Sementara rilis nonfarm payrolls Departemen Tenaga Kerja akan keluar pada Jumat (6/8/2021).

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya, berada di 92,311.

Yen Jepang diperdagangkan pada 109,68 per dolar menyusul pelemahan dari level di bawah 109 terhadap greenback. Dolar Australia ditransaksikan pada US$ 0,7385, lebih tinggi dari level di bawah US$ 0,735 pada awal pekan perdagangan.

Harga minyak naik di perdagangan Asia, dengan patokan internasional minyak mentah berjangka Brent menguat 0,31% menjadi US$ 70,60 per barel. Sedangkan minyak mentah berjangka AS WTI bertambah 0,38% menjadi US$ 68,41 per barel.

Sumber: CNBC