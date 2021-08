Hipmi: Pertumbuhan PDB Indonesia Momentum Keluar dari Resesi

Kamis, 5 Agustus 2021 | 13:35 WIB

Oleh : Herman, Triyan Pangastuti / FMB

Jakarta, Beritasatu- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengungkapkan realisasi pertumbuhan ekonomikuartal II sebesar 7,07% yoy sudah sesuai dengan proyeksi berbagai pihak dan menjadi momentum untuk keluar dari resesi.

Sebelumnya di triwulan II 2020, terjadi kontraksi ekonomi yang sangat dalam hingga 5,32%. Kemudian pada triwulan III 2020 masih terjadi kontraksi 3,49%, dan di triwulan IV 2020 terkontraksi 2,19%. Selanjutnya pada triwulan I 2021 juga terkontraksi 0,74%.

“Periode ini menjadi momen Indonesia keluar dari resesi. Selama empat triwulan sebelumnya, Indonesia terus mengalami kontraksi ekonomi dan pertumbuhan negatif. Untuk selanjutnya, bagaimana pemerintah mendesain regulasi-regulasi ekonomi untuk terus menjaga pertumbuhan ini dalam tren yang terus positif,” kata Ketua Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani, Kamis (5/8/2021).

Ajib mengatakan berbagai indikator pemulihan ekonomi mulai terakselerasi semakin baik menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi sejalan dengan peningkatan sisi permintaan dan suplai yang mulai menggeliat.

Hal ini tercermin dari indikator Purchase Managers Index (PMI) yang sangat ekspansif selama periode April-Juni 2021.

“PMI bulan April menunjukkan angka 54,6. Kemudian pada bulan April terus ekspansif ke angka 55,3 dan sedikit turun di periode Bulan Juni menjadi sebesar 53,5. Selama tiga bulan penuh PMI menunjukkan indikasi yang konsisten ekspansif,” tuturnya dalam keterangannya, Kamis (5/8/2021).

BACA JUGA Ini Faktor Pemicu Ekonomi RI Triwulan II 2021 Tumbuh 7,07%

Lalu, mobilitas masyarakat yang mulai pulih dikarenakan efek kebijakan pelonggaran sejak terjadinya pandemi Covid-19 di awal Maret tahun lalu. Kendati begitu restriksi mobilitas masyarakat sempat terjadi pada momentum Idulfitri, tetapi di tengah pembatasan tersebut, kondisi likuiditas mengalir ke masyarakat sejalan dengan pemberian tunjangan hari raya (THR).

“Penambahan likuiditas di masyarakat diperkirakan mencapai lebih dari Rp 150 triliun pada momen tersebut. Sehingga tetap terjadi daya ungkit ekonomi yang relatif signifikan,” tuturnya.

Selanjutnya indikator ketiga dipicu oleh melesatnya Harga Batu Bara Acuan (HBA) secara konsisten di periode kuartal kedua ini dan berangsur meningkat. Pada bulan April 2021, HBA di kisaran US$ 86,68 per ton, naik sekitar 2,6%. Kemudian pada bulan Mei 2021, HBA meningkat menjadi US$ 89,74 per ton, atau setara dengan peningkatan 3,53% dan peningkatan ini dilanjutkan hingga Juni menjadi US$ 100,33 per ton.

“Periode bulan ini terjadi lonjakan sebesar 11,8%. Peningkatan nilai komoditas batu bara ini memberikan multiplier effect yang cukup positif dalam ekonomi nasional,” tuturnya.

Meskipun begitu, Ajib memberikan catatan atas capaian pertumbuhan ekonomi 7,07% masih bersifat "semi absurd" karena menggunakan membandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun lalu yang terkontraksi sangat dalam 5,32% disebabkan tekanan awal mula terjadinya pandemi dan sebagai titik awal resesi melanda Indonesia.

“Jadi, indikator pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun 2021 ini masih 'semi absurd' untuk disebut pencapaian yang luar biasa, karena perbandingannya adalah ketika terjadi kontraksi ekonomi yang terdalam,” tegasnya.

Lebih lanjut, catatan kedua, saat ini pemerintah kembali menerapkan pembatasan mobilitas melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sejak Juli 2021 seiring penyebaran varian delta yang menyebabkan lonjakan kasus Covid-19 dan memberikan tekanan luar biasa pada aspek kesehatan. Hal ini menurut Ajib dapat memicu kontraksi ekonomi di kuartal III.

“Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, yang kemudian terus berlanjut dengan PPKM level 1-4. Kebijakan yang kembali akan membuat kontraksi ekonomi. Bahkan PMI Bulan Juli 2021 menunjukkan angka 40,1. Pemerintah harus kembali melonggarkan kebijakan PPKM agar ekonomi kembali bergerak,” tuturnya.

Dengan demikian, ia tetap pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ini untuk terus tumbuh dan meningkat hingga akhir tahun dengan mendesain regulasi-regulasi ekonomi untuk terus menjaga pertumbuhan ini dalam tren yang terus positif.

Selain itu, ia meminta pemerintah untuk fokus dengan mengedukasi penerapan protokol kesehatan di masyarakat disertai dengan akselerasi vaksinasi.

“Dengan segala catatan yang ada, kita patut bersyukur ekonomi bisa tumbuh positif pada periode kuartal kedua ini. Makna yang lebih mendasar daripada sekedar angkanya adalah, bahwa periode ini menjadi momen Indonesia keluar dari resesi. Selama empat kuartal sebelumnya, Indonesia terus mengalami kontraksi ekonomi dan pertumbuhan negatif,” tuturnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com