JP Morgan: Matahari Putra Prima Bakal Jadi “Walmart of Indonesia”

Jakarta, Beritasatu.com – Langkah transformasi bisnis offline to online (O2O) yang diambil PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) selain sukses membawa perseroan untuk mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang positif di kuartal II-2021, diyakini juga bisa membuat MPPA menjadi "Walmart of Indonesia".

Director of Corporate Secretary and Public Affairs Matahari Putra Prima Danny Kojongian mengamini, MPPA ke depannya akan mencapai kesuksesan yang diraih Walmart. Walmart merupakan perusahaan ritel multinasional Amerika Serikat (AS) yang mengoperasikan rantai pasar swalayan, department store, dan toko kelontong yang paling sukses di dunia saat ini.

”Kami akan terus berupaya untuk mempertahankan bisnis offline dan perkembangan bisnis online. Di mana, di tengah banyaknya perusahaan lain yang tidak beroperasi dan sistem online yang tidak begitu masif, kami akan terus melanjutkan upaya untuk menjadi pemimpin pangsa pasar. Salah satunya dengan terus menggandeng kemitraan dan memperbaiki infrastruktur,” ujarnya kepada Investor Daily, Kamis (5/8/2021).

Berdasarkan data NielsenIQ disebutkan bahwa pangsa pasar MPPA terus tumbuh dan mencapai 24,1% di pasar supermarket dan hypermarket. MPPA merupakan the largest Indonesian hypermarket operator dengan memiliki 212 toko dan jaringan distribusi ke 72 kota dari Sumatera hingga Irian Jaya.

Analis JP Morgan Henry Wibowo mengatakan, nilai pasar grocery retail di ASEAN yang bisa digarap sangat besar, mencapai US$ 200 miliar. MPPA melalui transformasinya dengan memanfaatkan keunggulan segmen fresh grocery serta pengoptimalan channel penjualan online membuat perusahaan bagian dari potensi ini.

"MPPA bakal menjadi 'Walmart of Indonesia'," tulis Analis JP Morgan Henry Wibowo dalam risetnya.

Henry mengatakan, setidaknya ada sejumlah alasan yang mendorong hal tersebut. Pertama, segmen produk segar dan groceries yang meningkat. Kedua, ekspansi jaringan melalui gerai stand alone berskala kecil yang lebih cost effective memperkuat pilar tersebut. Ketiga, MPPA mampu meningkatkan kanal penjualan online via integrasi O2O dengan ekosistem super app. Keempat, MPPA juga memiliki manajemen ritel yang berkelanjutan.

Dari sisi manajemen, MPPA yang merupakan anak usaha dari PT Multipolar Tbk (MLPL) dinakhodai oleh Elliot Dickson sebagai CEO pada tahun 2018. Dickson sendiri sebelumnya pernah berkarier sebagai COO Walmart Tiongkok dan Presiden Superindo.

Terkait kinerja, Dickson mengungkapkan, dampak positif dari sinergi O2O bisnis yang diterapkan oleh perseroan mulai terlihat dengan tercapainya rasio penjualan online terhadap penjualan reguler sebesar 5,8% (Juni 2021). Ini merupakan rasio tertinggi sejak MPPA bertransformasi ke O2O bisnis. Rasio tersebut diperkirakan akan terus tumbuh.

“Kami telah berada pada jalur transformasi O2O yang baik, serta diikuti dengan peningkatan omzet penjualan serta laba bruto yang stabil. Kami yakin bahwa MPPA mampu bertransformasi menjadi salah satu pemain online groceries terbesar di Indonesia yang telah sukses bersinergi dengan berbagai Indonesian giant tech seperti GoMart, Tokopedia, GrabMart, Shopee, BliBli dan JD.ID,” jelasnya.

Emiten yang mengoperasikan toko Hypermart, Foodmart Primo, Smart Club, Hyfresh dan Boston Health & Beauty, serta FMX tercatat membukukan pencapaian penjualan yang solid selama kuartal II-2021. Dalam periode tersebut, perseroan mampu mencatatkan penjualan kotor (gross sales) lebih dari Rp 2 triliun atau tumbuh 16,2%, serta penjualan online yang tumbuh 21,3% dibandingkan dengan kuartal II-2020.

MPPA diketahui memang terus memperkuat penawaran bisnis online sebagai O2O strategis dengan gerai offline sebagai arah strategis baru di tahun 2021 dan seterusnya. Di tengah situasi Covid-19, dalam beberapa bulan terakhir MPPA telah meningkatkan standarnya dalam memperkuat e-commerce Hypermart Online dan Chat & Shop miliknya. Selain itu, MPPA juga bekerja sama dengan marketplace terkemuka lainnya dan layanan pengiriman esensial harian.

Oleh karena itu, ke depannya, MPPA akan menambah lebih banyak toko online untuk berpartisipasi dalam kolaborasi yang sudah ada ini dan mengembangkan lebih banyak kolaborasi baru dengan operator marketplace terkemuka lainnya di Indonesia.

Sementara itu, berdasarkan survei yang dilakukan Sucor Sekuritas terhadap 300 responden, sebanyak 90% responden mulai memiliki kebiasaan belanja secara online ketika pandemi Covid-19 merebak di Indonesia tahun lalu.

"Menurut mereka, belanja secara online memberikan rasa aman dan nyaman selama pandemi," tulis Analis Sucor Sekuritas Prima Wirayani dalam risetnya.

Menariknya, pengalaman belanja online membekas. "Hanya kurang dari 1% responden yang berjanji tidak akan belanja online jika pandemi berakhir," imbuhnya.

Dia menambahkan, e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan Bukalapak bakal meraup berkah dari tren tersebut. Tak ketinggalan, emiten yang berekspansi ke bisnis ritel online turut memperoleh sentimen positif di balik pergeseran tren tersebut, seperti halnya MPPA.

