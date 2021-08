Harga Minyak Naik karena Ketegangan Timur Tengah, Konflik Apa?

Jumat, 6 Agustus 2021 | 07:48 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak naik menuju US$ 71 per barel pada perdagangan Kamis (5/8/2021) di tengah meningkatnya ketegangan Timur Tengah. Sementara pembatasan mobilitas di sejumah negara dengan kasus Covid-19 tinggi mengancam pemulihan permintaan.

Minyak mentah berjangka Brent naik 98 sen, atau 1,4%, menjadi US$ 71,35 per barel, setelah sebelumnya turun di bawah US$ 70 untuk pertama kalinya sejak 21 Juli. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 98 sen, atau 1,4%, menjadi US$ 69,12 per barel.

Jet Israel menyerang tempat peluncuran roket di Lebanon pada Kamis pagi sebagai tanggapan atas dua roket yang ditembakkan ke Israel dari wilayah Lebanon, di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. Balas membalas roket itu terjadi setelah serangan terhadap kapal tanker di lepas pantai Oman Kamis pekan lalu, yang dituduh Israel dilakukan Iran. Dua anggota awak, seorang Inggris dan Rumania, tewas. Iran membantah terlibat.

Ditanya apakah Israel siap untuk menyerang Iran, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengatakan kepada YNet News pada Kamis "Ya."

Ketegangan meningkat ketika pembicaraan nuklir antara Iran dan Barat yang akan meringankan sanksi terhadap ekspor minyak Teheran tampaknya terhenti.

“Dengan ketegangan yang meningkat antara Iran dan kekuatan dunia atas serangan pesawat tak berawak minggu lalu, tampaknya pembicaraan kesepakatan nuklir akan panjang dan tidak mungkin memberikan keringanan sanksi untuk Iran,” kata analis OANDA, Edward Moya.

Mengimbangi ketegangan Timur Tengah, kekhawatiran pemulihan permintaan minyak global terjadi akibat lonjakan kasus virus corona.

Jepang siap memperluas pembatasan darurat. Sementara Tiongkok, konsumen minyak terbesar kedua di dunia, telah memberlakukan pembatasan di beberapa kota dan membatalkan penerbangan, sehingga mengancam permintaan bahan bakar.

"Tiongkok sekarang menghadapi krisis Covid-19 yang paling menantang sejak wabah awal dikendalikan," kata analis di konsultan FGE dalam sebuah catatan pada Kamis.

Di Amerika Serikat, konsumen minyak terbesar dunia, kasus Covid-19 mencapai level tertinggi 6 bulan dengan lebih 100.000 infeksi dilaporkan pada Rabu (4/6/2021), menurut penghitungan Reuters.

Analis di bank investasi UBS memperkirakan harga minyak melanjutkan tren kenaikan meskipun ada kekhawatiran pandemi. UBS memproyeksikan minyak mentah Brent akan diperdagangkan US$ 75 dan US$ 80 per barel pada paruh kedua tahun 2021.

Sumber: CNBC