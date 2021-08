Cadangan Devisa Juli Naik Tembus US$ 137,3 Miliar

Jumat, 6 Agustus 2021 | 10:33 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2021 sebesar US$ 137,3 miliar, meningkat US$ 200 juta dibandingkan akhir Juni 2021 sebesar US$ 137,1 miliar.

"Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8,9 bulan impor atau 8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resminya Jumat (6/8/2021).

Erwin mengatakan, Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Peningkatan posisi cadangan devisa pada Juli 2021 antara lain dipengaruhi penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi.

