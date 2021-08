Per Juni 2021, Pembiayaan BCA Syariah Tumbuh 3,5%

Jumat, 6 Agustus 2021 | 17:39 WIB

Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) baik dari segi aset, pembiayaan maupun dana pihak ketiga (DPK) tumbuh positif pada semester I tahun 2021.

Menurut Direktur BCA Syariah Pranata, pembiayaan BCA Syariah sampai dengan Juni 2021 menunjukkan pertumbuhan kendati menghadapi tantangan perlambatan ekonomi serta masih rendahnya permintaan pembiayaan untuk ekpansi usaha dalam masa pandemi.

"Pembiayaan BCA Syariah per Juni 2021 tercatat sebesar Rp5,9 triliun, tumbuh 3,5% yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," jelas Pranata, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis BCA Syariah yang diterima, Jumat (6/8/2021).

Sementara itu, aset BCA Syariah di Juni 2021 tercatat sebesar Rp9,7 triliun, naik sebesar 14,3% secara tahunan (yoy) dibandingkan Juni 2020 yang sebesar Rp8,5 triliun.

"Pertumbuhan Aset BCA Syariah didukung oleh pertumbuhan DPK yang per Juni 2021 tercatat sebesar Rp6,8 triliun atau meningkat 13,2% yoy dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp6,0 triliun," ungkap Pranata.

Dalam melaksanakan fungsi intermediasi, penyaluran pembiayaan BCA Syariah masih difokuskan pada sektor produktif di antaranya sektor industri pengolahan, perdagangan dan proyek-proyek infrastruktur strategis pemerintah.

Kualitas pembiayaan BCA Syariah dapat dipertahankan pada level yang rendah dan sehat dengan Non Performing Financing (NPF) Gross tercatat sebesar 0,73% dan NPF Net sebesar 0,01%.

Sejalan dengan kebijakan stimulus perekonomian nasional dari Regulator, BCA Syariah melakukan restrukturisasi pembiayaan pada tahun 2021 sebesar Rp1,2 triliun dengan komposisi 79% restruktur pembiayaan atau sebesar Rp949,5 miliar diberikan kepada nasabah yang terdampak langsung Covid-19.

Kendati menghadapi berbagai tantangan dalam penyaluran pembiayaan, Financing at Risk (FaR) BCA Syariah di Juni 2021 tercatat sebesar 20,9%. Angka ini masih berada di bawah FaR Bank Umum Syariah yang per Maret 2021 tercatat sebesar 27,3%

Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum mengatakan, di tengah pandemi Covid-19, BCA Syariah senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan serta dalam mengelola segala risiko yang ada.

"Sinergi dengan BCA sebagai induk usaha juga semakin intensif dilakukan dalam rangka percepatan digitalisasi perbankan serta perluasan jaringan layanan untuk memberikan layanan syariah kepada masyarakat,” ungkapnya.

Profitabilitas sampai dengan Juni 2021 meningkat dengan Laba Sebelum Pajak (Profit Before Tax) tercatat sebesar sebesar Rp 44,2 miliar, meningkat 18,3% dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat sebesar Rp37,3 miliar.

BCA Syariah juga terus meningkatkan fitur-fitur e-channel untuk memberikan kenyamanan dan keamanan nasabah dalam bertransaksi dari rumah. Di antaranya dengan meningkatkan limit transfer pada e-channel BCA Syariah Mobile dan Klik BCA Syariah hingga Rp200 juta.

Pandemi turut mendorong percepatan penggunaan perbankan elektronik diantaranya tercermin dari transaksi melalui e-channel yang mendominasi jumlah transaksi nasabah di BCA Syariah selama tahun 2021 hingga 54%.

Jumlah pengguna juga meningkat signifikan. Pengguna mobile banking BCA Syariah Mobile meningkat 66,5% menjadi sebanyak 61 ribu pengguna dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sekitar 37 ribu pengguna.

Sementara pengguna internet banking Klik BCA Syariah meningkat 121% menjadi sebesar menjadi 12,8 ribu pengguna dibandingkan tahun lalu di kisaran 6 ribu pengguna.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: PR