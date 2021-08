Soekarno-Hatta Naik Peringkat di Daftar Bandara Terbaik Dunia

Jumat, 6 Agustus 2021 | 20:32 WIB

Oleh : Thresa Sandra Desfika / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Bandara Soekarno-Hatta menorehkan pencapaian positif dalam daftar bandara-bandara terbaik dunia yang dirilis Skytrax World Airport Awards 2021. Salah satunya, Bandara Soekarno-Hatta berada di peringkat 34 dunia atau naik dari posisi 35 pada tahun lalu.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), Muhammad Awaluddin mengatakan, Bandara Soekarno-Hatta mencatatkan empat pencapaian pada ajang tahunan ini.

"Pencapaian pertama adalah peringkat Bandara Soekarno-Hatta membaik dalam daftar bandara terbaik dunia atau Top 100 World’s Best Airport. Pada 2021 Bandara Soekarno-Hatta berada di peringkat 34 dunia, atau naik dari posisi 35 pada 2020,” ujar Muhammad Awaluddin dalam keterangan resmi, Jumat (6/8/2021).

Awaluddin menjelaskan, kenaikan peringkat di dalam daftar World’s Best Airport melanjutkan tren positif sejak lima tahun lalu seiring dengan transformasi digital yang dijalankan perseroan sejak 2016.

Sejak menjalankan transformasi digital, kata dia, peringkat Bandara Soekarno-Hatta berturut-turut naik peringkat dari tahun ke tahun, di mana pada 2017 berada di peringkat 44, lalu pada 2018 peringkat 45, kemudian pada 2019 naik ke peringkat 40, pada 2020 naik ke peringkat 35, dan kini pada 2021 kembali naik peringkat ke 34.

“Transformasi digital diikuti dengan diterapkannya state of the art technology melalui berbagai produk layanan berbasis digital untuk menghadirkan airport digital journey experience bagi penumpang pesawat. Sejumlah produk layanan berbasis digital yang dihadirkan antara lain iMATE Lounge, aplikasi travelin, Digital Airport Hotel, hingga juga fasilitas Skytrain, dan lain sebagainya,” jelas Awaluddin.

Kemudian, pencapaian kedua Bandara Soekarno-Hatta pada Skytrax World Airport Awards 2021 adalah meraih penghargaan The 2021 Covid-19 Airport Excellence Awards sebagai bandara yang mampu menerapkan protokol kesehatan terbaik, protokol higienis terbaik, dan protokol keamanan terbaik di tengah pandemi covid-19.

Skytrax menyatakan, penghargaan ini diberikan untuk mengapreasiasi bandara yang mampu memberikan standar tertinggi di dunia terkait sistem kebersihan, social distancing, dan langkah-langkah keamanan lainnya untuk melindungi pelanggan dari covid-19.

"Kami sangat berterima kasih kepada para pelanggan atau penumpang pesawat yang menilai Bandara Soekarno-Hatta telah dengan baik menerapkan protokol kesehatan dan memperhatikan aspek higienis. Apresiasi ini menjadi penyemangat bagi AP II dan seluruh stakeholder untuk semakin erat di tengah pandemi ini memastikan operasional Bandara Soekarno-Hatta dapat selalu dibuka 24 jam setiap hari menjaga konektivitas udara nasional dan menjalankan peran sebagai pintu utama Indonesia,” jelasnya.

Selanjutnya, pencapaian ketiga bagi Bandara Soekarno-Hatta adalah meraih penghargaan Top 10 Best Airport Staff in Asia 2021. Penghargaan ini diberikan atas penilaian pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan staf front-line di bandara, mengukur sikap, kerahaman, dan efisiensi.

"Pada 2021, Bandara Soekarno-Hatta kembali meraih penghargaan Best Airport Staff in Asia setelah sebelumnya penghargaan ini diraih pada 2019. Kami sangat bersyukur memiliki staf terbaik di sektor kebandarudaraan nasional, yang meski berada di tengah pandemi ini tetap dapat memberikan upaya terbaik bagi pelanggan,” jelas Muhammad Awaluddin.

Kemudian, pencapaian keempat bagi Bandara Soekarno-Hatta pada Skytrax World Airport Awards 2021 adalah berhasil berada di peringkat enam terbaik dunia pada World’s Best Airport by Passenger Number 2021 kategori 20 - 25 juta penumpang per tahun.

Muhammad Awaluddin menuturkan penghargaan dari Skytrax ini menunjukkan bahwa Bandara Soekarno-Hatta masuk 10 besar sebagai bandara terbaik di dunia untuk kategori pergerakan penumpang 20 - 25 juta penumpang per tahunnya.

Sumber: Investor Daily