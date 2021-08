SiCepat Ekspres Raih 3 Penghargaan di Ajang GRC & Performance Excellence Award 2021

Sabtu, 7 Agustus 2021 | 11:59 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - PT SiCepat Ekspres Indonesia mendapatkan tiga penghargaan di ajang GRC & Performance Excellence Awards 2021 yang diselenggarakan oleh Business News, Kamis (5/8/2021), di Hotel JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang.

Melalui proses seleksi dan penjurian yang ketat, SiCepat Ekspres sukses menjadi salah satu perusahaan terbaik yang terpilih dari total 400 perusahaan BUMN dan Swasta yang berpartisipasi dalam ajang GRC & Performance Awards 2021.

Dalam ajang ini, SiCepat Ekspres meraih penghargaan dalam tiga kategori, yakni The Best GRC For Corporate Compliance 2021 (Logistic Services), The Best Chief Marketing Officer, dan The Best Chief Technology Officer.

Penghargaan ini diberikan atas prestasi SiCepat Ekspres dalam menerapkan GRC pada proses tata kelola perusahaan baik dari segi bisnis maupun operasional di masa pandemi Covid-19 saat ini.

“Terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Business News melalui ajang penghargaan GRC & Performance Excellence Award 2021 kepada SiCepat Ekspres. Penghargaan ini merupakan prestasi membanggakan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus berkomitmen dalam memberikan inovasi yang sejalan dengan implementasi GRC yang baik,” ujar CEO SiCepat Ekspres, The Kim Hai.

Chief Marketing Officer SiCepat Ekspres, Wiwin Dewi Herawati mengungkapkan “Dalam penerapan GRC ini, SiCepat Ekspres fokus terhadap tiga hal yaitu people, process, and technology. Tiga faktor inilah yang kami kedepankan, terlebih di masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini.”

Dengan berfokus kepada tiga faktor tersebut, SiCepat Ekspres sukses mencatatkan peningkatan pada year on year growth hingga 143% dan volume pengiriman hingga 2 juta paket per hari selama masa pandemi Covid-19. SiCepat Ekspres juga melakukan marketing initiative baik secara vertikal maupun horizontal yang berkaitan dengan inovasi produk dan customer loyalty program untuk membantu para UMKM dalam menjalankan bisnisnya.

Di samping itu, SiCepat Ekspres berkomitmen dan telah menerapkan ISO 27001 SMKI sebagai bentuk tanggung jawab dalam melindungi keamanan data pelanggan. Hal ini dilakukan agar pelanggan dapat merasa aman dan nyaman dalam menggunakan layanan pengiriman SiCepat Ekspres.

Proses Penjurian GRC & Performance Excellence Awards 2021 GRC & Performance Excellence Award merupakan kegiatan corporate rating (award) tahunan yang diselenggarakan Majalah Businesssnews Indonesia di bidang tata kelola perusahaan

(GCG), manajemen risiko, dan manajemen kepatuhan. Lebih dari 400 perusahaan BUMN dan swasta berpartisipasi dalam ajang penghargaan ini.

Sumber: BeritaSatu.com