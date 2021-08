Pos Indonesia Sabet 3 Penghargaan GRC Award 2021

Sabtu, 7 Agustus 2021 | 18:37 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - PT Pos Indonesia (Persero) berhasil mendapatkan tiga penghargaan pada ajang Top GRC (Governance, Risk Management, Compliance) & Performance Excellence Award 2021. Penyerahan GRC Award 2021 dilaksanakan di JHL Solitaire Hotel Gading Serpong, Tangerang, Kamis (5/8/2021).

Penghargaan pertama Pos Indonesia sebagai The Best GRC for Corporate Governance & Compliance 2021 (logistic industries), Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman sebagai The Best Chief Financial & Risk Management Officer, dan Yosef Taufiq Hidayat sebagai The Best Chief GRC Office.

Vice President GRC PT Pos Indonesia (Persero), Yosef Taufiq Hidayat menerima plakat dan Piagam dari Chairman penyelenggara GRC & Performance Excellence Award 2021 Irnanda Laksanawan.

Atas penghargaan tersebut, Direktur Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman mengungkapkan apresiasinya.

“Tata kelola (governance) perusahaan yang baik dan penerapan manajemen risiko yang proactive dan prudent serta Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku menjadi landasan utama untuk sebuah usaha tumbuh, berkembang, maju serta sukses secara berkesinambungan untuk kepentingan semua stakeholders - pemegang saham, pegawai, nasabah, dan masyarakat serta regulator,” ujar Endy dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (7/8/2021).

Disebutkan, penghargaan yang diraih oleh PT Pos Indonesia (Persero) tersebut merupakan penilaian secara objektif dan independen dari tim penililai dan dewan juri yang diawali dari penilaian GRC (governance, risk management, compliance) lebih dari 200 perusahaan di Indonesia.

Tim penilai Top GRC Award tahun ini terdiri dari KNKG (Komite Nasional Kebijakkan Governance), Asosiasi CSR Indonesia, Perkumpulan Profesional Governansi Indonesia (PaGI), CMRS Indonesia (Center for Risk Management Studies), IRMAPA (Indonesia Risk Management Professional Association), ICoPI (Institute Compliance Professional Indonesia), LKN (Lembaga Kajian Nawacita), SDP (Sinergi Daya Prima/Konsultan GCG), SKB (Solusi Kinerja Bisnis), Asia Business Research Center, Top Business (Majalah Bisnis, Ekonomi, dan Manajemen), Solusi Kinerja Bisnis (Management Consulting), Dwika Consulting, Melani K Harriman & Associate.

GRC & Performance Excellence Award ini adalah kegiatan corporate rating (award) tahunan, di bidang tata kelola perusahaan (GCG), manajemen risiko, dan manajemen kepatuhan. Ajang ini diselenggarakan oleh Majalah Top Business bekerja sama berbagai institusi.

Atas kemenangan tersebut, Endy menyebutkan mendedikasikan penghargaan ini untuk kemajuan PT Pos Indonesia (Persero).

“Pencapaian ini dapat terjadi dengan dukungan sepenuhnya dari Pak Faizal R Djoemadi, Direktur Utama Pos Indonesia serta jajaran direksi, dewan komisaris melalui Komite Pemantau Manajemen Resiko, Tim Kerja GRC, serta semua insan Pos di seluruh Indonesia. Penghargaan ini kami dedikasikan untuk kemajuan Pos Indonesia,” pungkasnya.

