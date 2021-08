Elnusa Petrofin Raih Penghargaan Indonesia Best Business Transformation 2021

Minggu, 8 Agustus 2021 | 15:44 WIB

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

(kiri-kanan): Direktur Operasional dan Marketing Elnusa Petrofin, Nur Kholis; Direktur Utama Elnusa Petrofin, Haris Syahrudin; Direktur Administrasi dan Keuangan Elnusa Petrofin, Aditya Dewobroto berfoto bersama setelah Elnusa Petrofin meraih Penghargaan Indonesia Best Business Transformation 2021. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha Elnusa Tbk terpilih menjadi salah satu dari 15 perusahaan yang mendapatkan penghargaan “Indonesia Best Business Transformation 2021”. Penghargaan ini bertujuan mengapresiasi perusahaan-perusahan yang dinilai memiliki best practice transformasi saat menghadapi disrupsi terutama yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 serta disrupsi teknologi tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi dunia Industri. Oleh karena itu transformasi bisnis menjadi sebuah keharusan yang tak terelakkan, dan mau tidak mau setiap perusahaan diharuskan untuk kreatif dalam melakukan inovasi, kreasi dan transformasi.

Salah satu formula strategi transformasi menjadi andalan Elnusa Petrofin, dalam menghadapi disrupsi yaitu “EPN 7 Ways”.

“Formula EPN 7 Ways ini merupakan buah karya dan kreatifitas direksi serta manajemen Elnusa Petrofin yang tercipta melalui diskusi dan riset mendalam pada saat masa masa awal perusahaan menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19. Beberapa poin dalam EPN 7 Ways ini antara lain People Readiness, Security of Supply, Infrastructure Readiness, Business Process Improvement, Customer Engagement, Cash Reserved and Cost Leadership serta Selective Investement,” ujar Head of Corporate Communication Elnusa Petrofin, Putiarsa Bagus Wibowo dalam siaran pers, Sabtu (7/8).

Ditambahkan oleh Putiarsa, latar belakang lahirnya formula “EPN 7 Ways” itu didasari oleh komitmen perusahaan untuk selalu berusaha memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dan masyarakat serta keselamatan pekerja agar terhindar dari paparan virus Covid-19. Selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh insan Elnusa Petrofin yang diaplikasikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di seluruh wilayah operasional EPN sehari-harinya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Elnusa Petrofin Haris Syahrudin mengucapkan syukur dan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Majalah SWA ini.

“Penghargaan 'Indonesia Best Business Transformation 2021' ini dapat diraih berkat komitmen semua karyawan untuk melakukan transformasi khususnya dimasa pandemi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh direksi, manajemen, seluruh karyawan Elnusa Petrofin serta semua pihak terkait yang selalu men-support kami,” kata Haris.

Sedangkan Group Chief Editor SWA, Kemal Effendi Gani mengatakan, meningkatnya urgensi terhadap program transformasi di kalangan perusahaan akibat disrupsi ganda mendorong pihaknya menyelenggarakan ajang penghargaan transformasi bisnis. “Alhamdulillah, sejumlah tokoh senior di bidang bisnis bersedia membantu kami untuk berperan sebagai dewan juri. Momen ini adalah kesempatan bagi mereka untuk mempresentasikan program transformasi mereka, mulai dari identifikasi problem bisnis hingga pemaparan hasil dan dampak transformasi,” tutur Kemal.

Sumber: BeritaSatu.com