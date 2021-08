IHSG Berpeluang Melemah, Investor Bisa Manfaatkan Euforia Saham Teknologi

Senin, 9 Agustus 2021 | 08:20 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diperkirakan melemah di tengah sentimen negatif global.

"IHSG diprediksi turun," kata Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang Senin (9/8/2022).

Dia mengatakan setelah IHSG sepanjang pekan lalu menguat sebesar 2,20%% dan disertai net buy investor asing sebesar Rp 1,21 triliun, di awal pekan ini IHSG diperkirakan mengalami tekanan jual seiring jatuhnya harga beberapa komoditas seperti emas, minyak, dan nikel.

Apalagi imbal hasil (yield) obligasi AS tenor 10 tahun naik sebagai dampak bagusnya data pekerjaan Juli yang bertambah 943.000 lebih tinggi dibandingkan Juni sebanyak 845.000 pekerjaan serta turunnya data pengangguran AS menjadi 5,4% dibandingkan estimasi 5,7%. Hal lain yang diwaspadai tingginya kematian dan kasus Covid-19 di Indonesia.

Di sisi lain, sentimen positif datang dari penguatan bursa saham AS di tengah sedang euforianya trader di bursa Indonesia atas saham berbasis teknologi dan digital.

"Manfaatkan sebaik mungkin euforia tersebut dengan menyerok cuan alias keuntungan sebesar-besarnya dan secepat-cepatnya karena momentum ini tidak datang dua kali. Jika sudah selesai tinggalkan, dan jangan terlena karena bubble will be burst at anytime," kata Edwin.

Riset MNC menyatakan, secara teknikal IHSG pada perdagangan hari ini akan bergerak di rentang 6.149 - 6.241.

Sementara bursa AS Wall Street naik pada perdagangan Jumat (6/8/2021). Dow Jones Industrial Average (DJIA) naik 0,41% ke rekor penutupan baru di 35.208,51. S&P 500 naik 0,17% ke 4.436,52 yang juga merupakan rekor tertinggi. Nasdaq justru turun 0,4% ke 14.835,76.

Adapun indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup turun 1,98 poin (0,03%) ke level 6,203,43 pada perdagangan Jumat (6/8/2021). Level tertinggi indeks mencapai 6,263,53, sedangkan terendah di level 6,190,85. Sebanyak 214 saham harganya naik, 262 saham turun dan 171 saham stagnan.

Adapun untuk rekomendasi saham:

1. PT Indosat Ooredoo Tbk (ISAT) Rp 6.050- Rp 6.350

Buy Rp 6.150.

2. PT Barito Pacific Tbk (BRPT) Rp 1.085- Rp 1.195

Buy Rp 1.125.

3. PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk (INTP) Rp 9.900- Rp 10.650.

Buy Rp 10.150.

4. PT Era Jaya Swasembada Tbk (ERAA) Rp 615 - 695

Buy Rp 645.

5. PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PGAS) Rp 2.170 - Rp 2.310.

Buy Rp 2.220.

