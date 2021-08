Kafegama 86: Vaksinasi Covid-19 Kunci Sukses Pemulihan Ekonomi

Senin, 9 Agustus 2021 | 08:55 WIB

Oleh : Asni Ovier / AO

Yogyakarta, Beritasatu.com – Sejumlah negara maju di Eropa dan Amerika dinilai sukses dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Salah satu kunci sukses pemulihan ekonomi itu adalah vaksinasi Covid-19 yang telah menjangkau hampir seluruh warga negara di sana.

Hal itu dikatakan Ketua Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Angkatan 1986 (Kafegama 86) yang juga Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia, M Edhie Purnawan dalam webinar internasional bertajuk “Stregngthening Economic Resilience in the Midst of Prolonged Covid-19 Pandemic” yang digelar Jumat (6/8/2021).

Seminar digelar Kafegama 86 bekerja sama dengan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB). Narsumber yang hadir adalah Deputy Director General ERCD, ADB, Edimon Ginting; Executive Director-Head of International Department Bank Indonesia, Doddy Zulverdi; Senior Resident Representative for Indonesia IMF, James P Walsh; dan profesor emeritus South Asia Economies Australia National University (ANU), Hal Hill.

Pengantar seminar disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur BI Perry Warjiyo. Bertindak selaku moderator adalah Dinna Prapto Raharja, dosen Universitas Bina Nusantara (Ubinus) yang juga founder Synergy Policies.

“Faktor lain untuk kondisi Indonesia adalah pengendalian penyebaran virus melalui vaksinasi. Ini juga harus disertai dengan kebijakan stimulus bagi pelaku ekonomi, baik skala mikro, kecil, sedang, dan besar,” ujar Edhie Purnawan.

Dikatakan pula, tujuan seminar internasional ini adalah untuk membahas kemajuan dan kebijakan lanjutan dalam penanganan Covid-19. Dibahas pula proses pemulihan ekonomi Indonesia ke depan.

Ekonom ADB yang juga Ketua Bidang Akademik Kafegama 86, Edimon Ginting menambahkan, kecepatan pemulihan ekonomi di beberapa negara Asia berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan masing-masing negara dalam upaya mengendalikan pandemi Covid-19.

Menurut Edimon, salah satu karakteristik dari Covid-19 varian Delta di India adalah kasus harian naik dengan sangat cepat, tetapi di sisi lain juga turun dengan cepat. Penurunan kasus disebabkan 2/3 masyarakat di India sudah divaksin, sehingga antibodi mereka sudah relatif baik.

“Mempercepat vaksinasi dan menambah kapasitas sistem kesehatan tetap menjadi strategi terpenting untuk mendukung pemulihan ekonomi, terutama untuk jangka pendek,” ujar Edimon.

Untuk jangka menengah, kata Edimon, Indonesia perlu memperbaiki program pembanguman manusia, mempecepat digitalisasi, dan melakukan reformasi di berbagai bidang. Dengan demikian, Indonesia mendapatkan manfaat yang lebih besar dari globalisasi dan penanaman modal asing langsung.

Sumber: BeritaSatu.com