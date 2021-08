Meroket 25%, Bukalapak Kembali Sentuh Autorejection

Senin, 9 Agustus 2021 | 10:55 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Saham emiten all commerce PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) kembali melonjak 25% hingga sentuh penghentian otomatis atau autoreject atas (ARA), menjadi Rp 1.325 per saham dari sebelumnya dibuka Rp 1.060 per saham pada perdagangan Senin (9/8/2021)

Berdasarkan data RTI, hingga pukul 10.09 WIB, volume saham BUKA sebesar 352,38 juta saham dengan frekuensi 3.441 kali.

BACA JUGA Ini Sederet Alasan Multipolar Antusias Berinvestasi di Bukalapak

Bukalapak.com melantai di BEI pada akhir pekan lalu dengan menawarkan 25.765.504.800 lembar saham dengan harga penawaran Rp 850 setiap sahamnya. Dengan demikian, dana segar yang diperoleh berkisar Rp 21,9 triliun.

Capaian ini sesuai dengan prediksi analis. Salah satunya Founder Traderindo.com Wahyu T Laksono yang mengatakan bahwa harga saham BUKA berpotensi tembus hingga level Rp 1.100 per saham.

“Potensi saham teknologi masih besar saat ini, bahkan harganya bisa naik 1.000%. Pasalnya pilihan saham teknologi masih sedikit, jadi besar kemungkinan para investor akan terus menambah pembelian saham Bukalapak,” jelasnya kepada Investor Daily, akhir pekan lalu.

BACA JUGA Miliki Saham Bukalapak, Multipolar Fokus Jadi Super Holding Tech

Adapun sebelumnya, emiten yang bergerak di multisektor holdings yakni PT Multipolar Tbk (MLPL) melakukan pembelian saham saham Bukalapak dengan porsi kepemilikan kurang dari 5%, karena terkena pemerataan akibat oversubscribed. “Langkah pembelian saham Bukalapak oleh Multipolar dilakukan sebagai salah satu alternatif yang masih mungkin dilakukan, karena saham perusahaan merger Gojek dan Tokopedia/Goto, apalagi Shopee lebih sulit untuk dikuasai,” pungkasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily