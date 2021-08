Ajak Generasi Muda Melek Finansial, Samara Live Kembali Gelar FFF 2021

Senin, 9 Agustus 2021 | 11:42 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Samara Live kembali menggelar Future Financial Festival (FFF) dan mengajak para #GenerasiAntiWacana untuk melek finansial.

“Festival virtual terbesar di Indonesia ini kembali diadakan pada 13-14 Agustus 2021 dengan format yang lebih baik,” ujar Desy Bachir, Co-CEO Samara Live dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Senin (9/8/2021).

Desy mengatakan Future Financial Festival 2021 dengan tema "Gearing Financial Independence for Everyone" diadakan secara daring selama dua hari di 4 channels yang akan tayang di platform streaming Vidio.

Desy menyebutkan FFF 2020 sukses terselenggara dengan lebih dari 450.000 penonton. Kini FFF 2021 kembali mengundang deretan pembicara ahli yang diakui di bidang finansial. Mereka di antaranya Argha Jonathan Karo-Karo, Prita Ghozie, Linda Lee, Luqman El Hakiem, Rita Efendy, Wicky Zerosky, serta lebih dari 30 pembicara lainnya.

“Lebih spesial lagi, FFF 2021 memiliki 20+ sesi dan 3 jenis kelas, kelas gratis, kelas berbayar, dan workshop,” papar Desy.

Desy menjelaskan kelas gratis diperuntukkan bagi para pemula di bidang finansial yang ingin mengetahui dasar finansial. Kemudian kelas berbayar, ilmu finansial yang diberikan lebih mendalam dan diperuntukkan bagi yang profesional.

Sementara untuk workshop, akan ada pembahasan lebih dalam dan tuntas, yang dilakukan selama dua hari dengan masing-masing durasi kelas 90 menit sehingga peserta dapat lebih memahami materi.

Peserta juga bisa bertanya tentang pertanyaan finansial dan mendapat jawaban langsung dari para ahlinya.

“Kami siap mewadahi para generasi muda untuk ‘melek’ finansial, FFF juga hadir untuk mewadahi para profesional mempelajari dan berbagi ilmu finansial lebih dalam,” ujar Desy.

“Kami ingin Future Financial Festival menjadi wadah berkembangnya para #GenerasiAntiWacana lebih melek finansial untuk masa depan yang lebih mapan,“ kata Desy sambil menambahkan meskipun di rumah, belajar bisa dari mana saja dan kita bisa mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih stabil secara finansial.

Prita Ghozie, seorang figur literasi finansial yang juga dikenal sebagai CEO ZAP Finance menuturkan FFF kali ini akan lebih menarik dengan hadirnya kelas-kelas finansial yang dapat diikuti berbagai kalangan bahkan untuk pemula.

"Hal ini jelas, bahwa FFF siap mendukung para #GenerasiAntiWacana untuk bisa mempersiapkan masa depan yang lebih mapan.” jelas Prita.

Future Financial Festival juga akan menghadirkan hiburan, penampilan dari beberapa DJ untuk memeriahkan acara. Akan ada penampilan dari DJ Heru, DJ Ridwan G, dan DJ Mayo yang siap menghibur para peserta di sela-sela kelas yang berlangsung.

“Untuk menghadiri FFF 2021, kelas gratis bagi pemula dapat di akses di platform streaming Vidio. Untuk kelas advance, tiket sudah mulai dijual di Loket.com dengan harga mulai dari Rp 400.000 untuk akses dua hari. Sementara untuk workshop, dapat dibeli dengan harga Rp 750.000 untuk semua workshop selama 2 hari,” katanya.

