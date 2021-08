Produsen Semen Merah Putih Incar Dana IPO Rp 2,17 Triliun

Senin, 9 Agustus 2021 | 12:05 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Produsen semen Merah Putih, PT Cemindo Gemilang Tbk akan melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) dengan membidik dana segar sekitar Rp 2,17 triliun. Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 2.718.830.200 saham dengan nilai nominal Rp 500, yang mewakili 15% saham dari modal ditempatkan dan disetor. Adapun, harga penawaran IPO ini berada dalam rentang Rp 600-800 per saham.

“Jumlah seluruh nilai penawaran umum saham perdana maksimal Rp 2,17 triliun,” tulis manajemen dalam prospektus, Senin (9/8/2021).

Dana IPO, sekitar 58% digunakan untuk modal kerja yang meliputi pembayaran utang usaha dan pembayaran uang muka dari pelanggan yang merupakan deposit AAstar Trading Pte Ltd atas pembelian produk perseroan. Sekitar 17% dana IPO untuk pembayaran atas sebagian pokok utang dari pinjaman sindikasi. "Lalu, 11% untuk pembayaran sebagian utang kepada Sinoma International Engineering Co Ltd, 8% untuk belanja modal (capital expenditure/capex), dan 6% untuk pembayaran sebagian utang kepada PT Sinoma Engineering Indonesia," kata keterangan itu.

Perseroan juga akan mengalokasikan sebanyak-banyak 1,22% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO untuk program alokasi saham kepada manajemen dan karyawan perseroan (Management and Employee Stock Option Program (MESOP) yaitu 224.000.000 saham. Dengan dilaksanakannya IPO saham dan MESOP, persentase kepemilikan masyarakat akan menjadi 14,82% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah IPO.

Adapun penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia dan PT Mandiri Sekuritas, sedangkan penjamin emisi efek yakni PT UBS Sekuritas Indonesia. Penjamin pelaksana emisi efek akan menjamin kesanggupan penuh sisa saham yang tidak dipesan dalam IPO.

Adapun, masa penawaran awal (bookbuilding) dilakukan 9-19 Agustus 2021, masa penawaran 3 Agustus - 2 September 2021, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 6 September 2021.

Pemegang saham Cemindo ialah WH Investments Pte Ltd 97,12% dan PT Gama Group 2,88%. Setelah IPO, susunan pemegang saham menjadi WH Investments 82,55%, masyarakat 15%, dan Gama Group 2,45%.

Pada 2020, Cemindo Gemilang mencatat kenaikan penjualan 13% menjadi Rp 7,15 triliun dari Rp 6,33 triliun pada tahun 2019, didorong penjualan semen dan klinker yang meningkat 15% menjadi Rp 6,44 triliun pada tahun 2020 dari Rp 5,62 triliun pada tahun 2019. Kenaikan tersebut disebabkan penambahan 20 distributor dan 100 perwakilan penjualan di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2020, penjualan semen perseroan meningkat 26%. Secara volume, penjualan mencapai 3,881 juta ton pada tahun 2020 dari 2,987 juta ton pada tahun 2019. Selain itu, jalur klinker kedua perseroan di pabrik terintegrasi Bayah mulai berproduksi pada Juni 2020, sehingga menambahkan tambahan kapasitas produksi klinker sebesar 3,2 MTPA. Dengan demikian, pada tahun 2020 penjualan klinker meningkat 13%, didorong kenaikan jumlah penjualan menjadi 2,162 juta ton pada tahun 2020 dari 1,588 juta ton pada 2019.

Keuntungan tahunan perseroan meningkat 391% menjadi Rp 530,28 miliar pada 2020 dari Rp 108,05 miliar pada 2019. Marjin laba tahun berjalan meningkat menjadi 7% pada tahun 2020 dari 2% pada tahun 2019.

Perseroan adalah perusahaan semen terintegrasi yang bergerak utama di bidang manufaktur, pemasaran dan distribusi produk semen dan klinker dari Indonesia dan Vietnam. Perseroan juga mengoperasikan pembangkit tenaga listrik 60 MW dan dua WHR masing-masing berkapasitas 15 megawatt di pabrik Bayah di Indonesia, dan satu unit WHR 12,8 MW di pabrik Trang Kenh di Vietnam, yang memungkinkan perseroan menghemat biaya.

Perseroan berhasil mengembangkan bisnis di pasar domestik di Indonesia dan Vietnam, sekaligus memperluas perdagangan klinker ke pusat-pusat permintaan utama Asia termasuk Tiongkok, Bangladesh dan Filipina.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com