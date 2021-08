Kinerja Positif, Laba Bersih Indorama Synthetics Tumbuh 3,57%

Senin, 9 Agustus 2021 | 15:00 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Indorama Synthetics Tbk (INDR) berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja positif hingga semester I 2021. Laba bersih perseroan mengalami peningkatan 3,57% dan pendapatan bersih tumbuh 44,3% dibandingkan periode sama pada tahun sebelumnya.

Dalam laporan keuangannya, Senin (9/8/2021), laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk diperoleh sebesar US$ 39,95 juta atau setara dengan Rp 574 miliar dibandingkan semester I 2020 yang tercatat US$ 1,08 juta.

Pendapatan bersih didapatkan sebesar US$ 411,52 juta atau setara dengan Rp 5,91 triliun, meningkat dari periode sama pada tahun sebelumnya yang tercatat US$ 285,17 juta. Adapun beban pokok pendapatan dibukukan sebesar US$ 350,34 juta, naik 28,44% dari sebelumnya US$ 272,76 juta.

Laba kotor perseroan diperoleh sebesar US$ 61,18 juta dari semula US$ 12,41 juta. Sementara laba sebelum pajak perseroan didapatkan sebesar US$ 47,95 juta, naik 18,55% dari periode sama pada tahun sebelumnya yang tercatat US$ 257 ribu.

Sedangkan total aset perseroan hingga 30 Juni 2021 mencapai US$ 831,28 juta, naik 8,8% dari 31 Desember 2020 yakni US$ 763,85 juta. Sedangkan liabilitas sebesar US$ 411,44 juta, naik 6,2% dari semula US$ 387,37 juta dan total ekuitas naik 11,51% menjadi US$ 419,83 juta dari sebelumnya US$ 376,47 juta.

Manajamen perseroan menyampaikan, wabah covid-19 menimbulkan tantangan yang luar biasa di banyak aspek masyarakat yang menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat, penurunan nilai investasi, gangguan rantai pasokan, perlambatan ekspor, melemahnya permintaan global, turunnya impor dan perlambatan kinerja industri.

Mengingat evolusi harian pandemi covid-19 dan tanggapan global serta langkah-langkah yang diambil oleh otoritas terkait untuk mengekang penyebarannya, grup melakukan penilaian dampak covid-19 terhadap operasional perusahaan.

Manajemen berkeyakinan dampak covid-19 tidak signifikan terhadap kondisi keuangan dan likuiditas grup. Manajemen akan terus memantau perkembangan penyebaran covid-19 dan terus berupaya untuk meminimalkan dampaknya terhadap bisnis, posisi keuangan dan hasil operasi grup.

Sumber: Investor Daily