Viaje Indonesia Buka Layanan Penyewaan Motor Listrik di Bali

Moonsoo Yoo selaku Chairman of MBI Co ltd (baju putih) bersama Seungmoo Heo, CEO of Viaje Corporation (baju hitam) usai melakukan seremoni penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dengan PT Viaje Indonesia (Viaje Indonesia) sebagai penyedia SuperApp Travel. (Foto: Dok. Viaje Indonesia)