Bursa Eropa Ditutup Menguat, Deliveroo Naik 4,5%

Selasa, 10 Agustus 2021 | 05:47 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup menguat pada perdagangan Senin (9/8/2021), karena investor mencermati perkembangan terbaru Covid-19 dan penurunan harga komoditas.

Pan-European Stoxx 600 naik 0,2%, dengan saham perawatan kesehatan menguat 1% memimpin kenaikan. Sementara otomotif merosot 0,6%.

Perdagangan di Eropa mengikuti sentimen di Asia Pasifik yang bervariasi pada Senin. Data dari Tiongkok Senin menunjukkan pertumbuhan ekspor negara itu secara tak terduga melambat pada Juli, sementara impor kehilangan momentum.

Sementara bursa saham AS melemah dari rekor minggu lalu menyusul laporan pekerjaan yang lebih kuat dari perkiraan. Laporan pekerjaan Departemen Tenaga Kerja AS Jumat (6/8/2021) menunjukkan ekonomi AS menambahkan 943.000 pekerjaan pada Juli. Angka ini lebih tinggi dari proyeksi ekonom 845.000 pekerjaan baru, menurut perkiraan Dow Jones. Sementara tingkat pengangguran turun menjadi 5,4%, di bawah ekspektasi 5,7%.

Investor sedang menunggu data inflasi AS yang dijadwalkan dirilis minggu ini. Indeks harga konsumen dan indeks harga produsen masing-masing dijadwalkan keluar Rabu (11/8/2021) dan Kamis (12/8/2021).

Selain itu, beberapa pejabat Fed dijadwalkan bertemu pekan depan. Investor akan mendengarkan dengan cermat keputusan pengurangan stimulus bank sentral.

Dalam pergerakan harga saham individu, Deliveroo Inggris melonjak 4,5% setelah mengungkapkan bahwa rekannya asal Jerman Delivery Hero telah mengambil 5,09% saham di perusahaan tersebut.

Di bagian bawah Stoxx 600, perusahaan jasa keuangan Inggris Hargreaves Lansdown jatuh lebih 11% setelah buruknya laporan pendapatan.

Sumber: CNBC