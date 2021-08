Setelah Cetak Rekor, Dow dan S&P 500 Melemah karena Kasus Covid-19

Selasa, 10 Agustus 2021 | 06:19 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

New York, Beritasatu.com - Bursa AS di Wall Street bervariasi pada perdagangan Senin (9/8/2021) karena kenaikan kasus Covid-19 menimbulkan kekhawatian pemulihan ekonomi global.

Dow Jones Industrial Average jatuh dari rekor penutupan Jumat. Dow turun 106,66 poin menjadi 35.101,85, atau 0,3%. S&P 500 diperdagangkan melemah 0,1% ke 4.432,35. Sementara Nasdaq Composite yang dihuni saham teknologi naik 0,16% menjadi 14.860,18.

Sementara harga minyak turun pada Senin, karena meningkatnya kasus Covid-19 menyebabkan kekhawatiran perlambatan permintaan. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate turun 4% ke US$ 65,15, level, atau terendah sejak Mei. Sedangkan patokan internasional minyak mentah Brent mencaai US$ 69,04 per barel atau melemah 2,35%, setelah sempat mencapai level terendah US$ 67,60.

Penurunan harga minyak membuat saham energi tertekan. Exxon Mobil dan Chevron masing-masing kehilangan 1,2% dan 1,7%. Diamondback Energy turun 3,5%.

Saham terkait pemulihan ekonomi, seperti jalur pelayaran dan maskapai penerbangan, melemah pada Senin. Norwegian Cruise Line turun hampir 1%. Karnaval dan Royal Caribbean juga kehilangan lebih 1%. American Airlines dan United Airlines masing-masing turun 2,2% dan 2,5%.

“Covid-19 sangat membebani pasar keuangan,” kata Kepala Strategi Investasi Leuthold Group, Jim Paulsen.

Dia mengatakan, lonjakan kasus terus menekan pasar saham. Sektor yang paling terimbas adalah energi, industri, dan saham berkapitalisasi kecil.

Saham Tesla memimpin Nasdaq menguat pada Senin. Produsen mobil listrik itu naik 2,1% setelah Jefferies meningkatkan target saham dan memperkirakan reli 20% selama 12 bulan ke depan.

Saham B Berkshire Hathaway naik 0,6% didukung laporan pendapatan yang solid. Pendapatan operasional konglomerasi itu melonjak 21% year on year (yoy) menjadi US$ 6,69 miliar pada kuartal kedua karena divisi energi hingga kereta api mendapat manfaat dari pembukaan kembali ekonomi.

Dow dan S&P 500 mencapai rekor tertinggi pada Jumat (6/8/2021) menyusul laporan pekerjaan yang kuat. Departemen Tenaga Kerja mengatakan ekonomi AS menambahkan 943.000 pekerjaan pada Juli lebih tinggi dari perkiraan ekonom 845.000 pekerjaan baru. Tingkat pengangguran turun menjadi 5,4%, di bawah ekspektasi 5,7%.

Musim pendapatan berlanjut minggu ini. Sejumah perusahaan yang akan merilis kinerja yakni Tyson Foods, AMC Entertainment, Coinbase, Lordstown Motors, Bumble, Palantir, Disney, Airbnb, dan DoorDash.

Investor sedang menunggu data inflasi utama yang dijadwalkan dirilis minggu ini. Indeks harga konsumen dan indeks harga produsen masing-masing dijadwalkan keluar Rabu (11/8/2021) dan Kamis (12/8/2021).

