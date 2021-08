Didepak dari Wall Street, China Telecom IPO di Shanghai Rp 120 T Terbesar di Dunia

Selasa, 10 Agustus 2021 | 06:34 WIB

Shanghai, Beritasatu.com- China Telecom diperkirakan dapat mengumpulkan dana US$ 8,4 miliar atau Rp 120,9 triliun melalui penawaran umum saham perdana (initial public offering/ IPO) di bursa Shanghai, Tiongkok yang akan menjadi listing terbesar dunia tahun ini. Pengumuman tersebut disampaikan hanya beberapa bulan setelah dihapus dari daftar saham di bursa Amerika Serikat (AS) Wall Street karena perselisihan panjang pemerintah AS dengan Tiongkok.

Perusahaan itu mengatakan telah menetapkan harga penawaran IPO 4,53 yuan per saham, yang akan bernilai 47,1 miliar (setara US$ 7,3 miliar) atau Rp 105,1 triliun menurut pengajuan ke Shanghai Stock Exchange Jumat (6/8/2021). Namun jika opsi penjatahan berlebih (over-allotment) dilakukan, harga sahamnya akan melonjak menjadi 54 miliar yuan (setara US$ 8,4 miliar), menurut Bloomberg News.

China Telecom dihapus dari daftar saham di New York Stock Exchange pada Januari, bersamaan dengan perusahaan telekomunikasi milik negara China Mobile dan China Unicom. Penghapusan tersebut mengikuti perintah eksekutif mantan Presiden AS Donald Trump.

Pemerintah AS melarang investasi warga Amerika ke berbagai perusahaan yang dianggap memasok atau mendukung aparat militer dan keamanan Tiongkok.

Adapun China Telecom adalah salah satu dari tiga operator telekomunikasi utama di negara itu, yang terbesar untuk operator fixed-line. Sahamnya akan menjadi yang terbesar untuk IPO tahun ini, melampaui US$ 5,4 miliar yang dikumpulkan di Hong Kong oleh pesaingnya TikTok, Kuaishou Technology pada Februari.

Banyak perusahaan teknologi dan telekomunikasi terbesar Tiongkok mencatatkan sahamnya di pasar saham AS yang lebih maju pada 2000-an, ketika mereka mencari akses ke pendanaan. Tetapi arus telah berbalik.

Pihak berwenang dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong perusahaan semacam itu untuk listing sahamnya di bursa domestik, Shanghai, Shenzhen, serta Hong Kong. Tren tersebut diperkirakan akan dipercepat, dengan adanya kampanye pemerintah untuk memperkuat kontrol atas raksasa teknologi utamanya.

"Tiongkok berada di era transformasi digital. Dana yang didapat dari listing di Shanghai akan digunakan untuk pengembangan 5G dan infrastruktur jaringan komputasi awan (cloud)," kata pihak bursa.

Per 5 Mei, ada 248 perusahaan Tiongkok yang terdaftar di bursa AS dengan total kapitalisasi pasar US$ 2,1 triliun, menurut data yang dirilis oleh Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS-Tiongkok.

