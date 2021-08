IHSG Berpotensi Melemah, Simak Saham Pilihannya

Selasa, 10 Agustus 2021 | 09:50 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diperkirakan bergerak mixed dengan peluang melemah. Adapun level support IHSG berada di 6.079/6.031/5.951 sementara level resisten berada di 6.207/6.287/6.336.

Valbury Sekuritas Indonesia dalam risetnya Selasa (10/8/2021), mengatakan pergerakan indeks dipengaruhi sentimen perpanjangan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 16 Agustus 2021 dengan relaksasi uji coba pembukaan pusat perbelanjaan di empat kota yakni Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya.

BACA JUGA IHSG Akan Melemah karena Perpanjangan PPKM, Simak Rekomendasi Sahamnya

Dari luar negeri, ahli virologi, Marion Koopmans, yang melakukan kunjungan lapangan WHO ke Wuhan, Tiongkok untuk menyelidiki sumber Covid-19 mengatakan, kecil kemungkinan virus itu berasal dari laboratorium. Koopmans mengatakan bahwa jika AS memiliki informasi, harus membaginya dengan komunitas global. Sebelumnya anggota Kongres dari Partai Republik AS mengatakan sejumlah bukti menunjukkan virus yang menyebabkan pandemi Covid-19 bocor dari fasilitas penelitian Tiongkok.

Berikut rekomendasi saham secara teknikal:

1. PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk (INTP): Trading Buy

• Boleh buy di level 9.950-10.075

2. PT Semen Indonesia Tbk (SMGR): Trading Buy

• Boleh buy di level 8.250-8.350

3. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA): Trading Buy

• Boleh buy di level 30.675-31.000

4. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN): Trading Buy

• Boleh buy di level 1.350-1.365

5. PT Kalbe Farma Tbk (KLBF): Trading Buy

• Boleh buy di level 1,220-1,240

6. PT Ace Hardware Tbk (ACES): Trading Buy

• Boleh buy di level 1.340-1.360

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com