Gelontorkan Rp 1,4 Triliun, GIC Singapura Tambah Kepemilikan Saham di Bukalapak

Selasa, 10 Agustus 2021 | 11:42 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com– Dana abadi negara atau Sovereign Wealth Fund asal Singapura GIC Private Limited melakukan pembelian saham PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) sebanyak 1.600.797.400 atau setara dengan 1,55% modal disetor dan ditempatkan Bukalapak. Pembelian ini dilakukan atas nama Pemerintah Singapura (GOS) dan Otoritas Keuangan Singapura (MAS). Total nilai transaksi ini mencapai US$ 95 juta atau Rp 1,4 triliun di harga Rp 850 per saham.

"Tujuan pembelian ini adalah untuk investasi dengan status kepemilikan langsung," kata keterangan manajemen GIC Private Limited dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa (10/8/2021).

Adapun, waktu pelaksanaan pembelian saham tersebut berlangsung pada Kamis 5 Agustus 2021. Artinya, GIC menambah kepemilikan saham sebelum Bukalapak mencatatkan saham perdana atau listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat 6 Agustus 2021.

Detailnya, GIC melakukan transaksi sebanyak 1.355.112.200 saham yang mewakili 1,315% atas nama GOS dan 245.685.200 saham yang mewakili 0,238% atas nama MAS. Transaksi ini dilakukan di harga Rp 850 per saham atau harga yang sama dengan harga penawaran umum perusahaan.

Sebelumnya, pemerintah Singapura telah memiliki saham Bukalapak sebanyak 9,447% melalui Archipelago Investment Pte. Ltd. GIC sendiri merupakan subsidiary dari Archipelago Investment Pte Ltd.

Atas transaksi ini, jumlah saham yang dimiliki GOS setelah transaksi menjadi 11,33 miliar saham atau 11,001% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Bukalapak.

Dengan demikian, maka struktur pemegang saham Bukalapak terbaru setelah IPO akhir pekan lalu antara lain yaitu, PT Kreatif Media Karya (KMK Online) anak usaha PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Emtek), Ant Group’s API Investment Ltd, dan GIC secara bersama memegang 46% saham di Bukalapak. Sementara itu, Microsoft dan Mirae Asset memegang saham minoritas 2,7% di startup teknologi unicorn tersebut.

Bukalapak seperti diketahui telah meraih dana segar sebesar Rp 21,9 triliun dari IPO Saham. Perseroan melepas 25.765.504.800 lembar saham dengan harga penawaran Rp 850 per lembarnya.

Direktur Utama Bukalapak Rachmat Kaimuddin mengatakan, seluruh dana IPO akan menjadi modal kerja perseroan dan entitas anak. Fokus pendanaan ke depan ialah untuk pengembangan sektor UMKM yang juga menjadi misi Bukalapak di masa depan.

Berdasarkan prospektusnya, seluruh dana yang diperoleh dari IPO setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan untuk modal kerja perseroan sebanyak sekitar 66%, sementara sisanya akan digunakan untuk modal kerja entitas anak.

Entitas anak yang dimaksud, yakni sekitar 15% dialokasikan kepada PT Buka Mitra Indonesia (BMI), 15% dialokasikan kepada PT Buka Usaha Indonesia (BUI), sekitar 1% dialokasikan kepada PT Buka Investasi Bersama (BIB), sekitar 1% dialokasikan kepada PT Buka Pengadaan Indonesia (BPI), sekitar 1% kepada Bukalapak Pte. Ltd. (BLSG) dan sekitar 1% dialokasikan kepada PT Five Jack (Five Jack Indonesia).

Sumber: Investor Daily