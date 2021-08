Mirae Asset Jadi Perusahaan Sekuritas dengan Nilai Transaksi Saham Terbesar

Selasa, 10 Agustus 2021 | 21:26 WIB

Oleh : Gita Rossiana / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia mengukuhkan posisinya sebagai sekuritas dengan nilai transaksi saham terbesar selama 7 bulan pertama pada 2021. Adapun nilai transaksi pada periode tersebut mencapai Rp 415,9 triliun atau mencapai 11,2% dari total transaksi bursa sebesar Rp 3.713 triliun.

"Nilai transaksi Mirae dibandingkan sekuritas terbesar kedua berselisih Rp 146,33 triliun," jelas Head of Wealth Management Division Mirae Asset Sekuritas Fajrin Noor Hermansyah dalam keterangan resmi belum lama ini.

Adapun di bawah Mirae Asset Sekuritas, sekuritas di peringkat kedua mencatatkan nilai transaksi Rp 269,56 triliun dan di peringkat ketiga mencatatkan transaksi Rp 224,73 triliun. Masing-masingnya memiliki pangsa pasar 7,26% dan 6,05% dari total transaksi di bursa.

BACA JUGA Nilai Transaksi Peserta Kompetisi Trading Saham Mirae Tembus Rp 19 Triliun

Fajrin mengungkapkan, keunggulan Mirae Asset Sekuritas di pasar saham domestik tidak lepas dari transaksi nasabah, terutama dengan hadirnya kompetisi trading saham online terbesar di Indonesia yaitu HOTS Championship setiap 3 bulanan. Kompetisi tersebut turut membuat nasabah perusahaan efek itu lebih aktif bertransaksi untuk belajar sekaligus mendapatkan keuntungan bertransaksi yang maksimal.

Pada semester I 2021, HOTS Championship Season 3 digelar pada 8 Februari hingga 10 Maret dan HOTS Championship Season 4 yang digelar pada 31 Mei hingga 2 Juli 2021. Peserta HOTS Championship Season 4 bertransaksi hingga Rp 18,52 triliun dalam lima pekan, sehingga menghasilkan rata-rata Rp 772 miliar per hari.

Mengulang kesuksesan tersebut, Mirae Asset Sekuritas segera menggelar kembali kompetisi trading saham online terbesar di Indonesia yaitu HOTS Championship Season 5 yang pendaftarannya akan dibuka pada 9 Agustus. Kompetisi akan digelar pada 23 Agustus-24 September 2021 dengan total hadiah Rp 1 miliar.

Adapun Mirae Asset Sekuritas adalah anak usaha Mirae Asset Securities Co Ltd, yang tergabung dalam kelompok usaha jasa keuangan non-bank di Korea Selatan yaitu Mirae Asset Financial Group. Grup usaha itu memiliki dana kelolaan sekitar US$ 550 miliar atau setara Rp 8.000 triliun pada akhir tahun lalu.

Mirae Asset Sekuritas Indonesia berdiri sejak 1990 dengan nama PT eTrading Securities. Setelah beberapa kali pergantian pemilik dan nama pada 2016, Mirae Asset Securities menjadi pemegang saham Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan mengubah namanya hingga menjadi seperti sekarang.

Tahun lalu, Mirae Asset Sekuritas menjadi perusahaan efek terbesar di dalam negeri dari sisi nilai transaksi saham. Nilai transaksi saham Mirae mencapai Rp 410 triliun atau meroket 97% dibandingkan 2019.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily