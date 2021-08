Take Over Grand Malebu Hotel, LHI Hadirkan Liberta Hotel Makassar

Rabu, 11 Agustus 2021 | 10:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah sukses mengakuisisi beberapa hotel, kini Liberta Hotel International (LHI), kembali melakukan pengembangan bisnis di Pulau Sulawesi, tepatnya kota Makassar sebagai tujuan berikutnya, dengan mengambil alih Hotel Grand Malebu dan kini menjadi hotel bintang tiga dengan nama Liberta Hotel Makassar.

“Kami optimistis kolaborasi kerja sama akan memberikan dampak positif dalam upaya penyehatan hotel sekaligus menambah portofolio Liberta sebagai hotel owner dan operator hotel,” ungkap VP Development Liberta Hotels International, Ruben Amor, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/8/2021) disela penandatanganan kerja sama dengan PT Citra Malebu Nusantara.

Ruben Amor mengatakan, setelah memberikan insentif dan stimulus bagi para pemilik hotel melalui program hotel rebranding, Liberta Hotel Internasional kembali memberikan warna bagi industri hospitality di Indonesia.

“Ditengah situasi sulit akibat pandemi Covid 19 yang dampaknya belum juga usai, LHI terus berkomitmen untuk menghadirkan inovasi dan solusi untuk dapat terus memajukan industri perhotelan nasional,” kata dia.

Nur Imbayani owner hotel mengaku optimistis dengan kerjasama yang dibangun oleh Liberta Hotel International, dengan berbagai opsi kerja sama, akan memberikan ruang dan kemudahan sebagai alternatif yang saling menguntungkan ditengah situasi yang semakin sulit.

“Sebagai hotel owner, tentu akan memberikan warna baru sebagai salah satu inovasi yang dilakukan terutama membangun mitra kerja sama strategis, dengan seluruh kemampuan secara profesional ditengah bisnis perhotelan yang cukup terpuruk,” kata Nur Imbayani.

Chief Executive Officer Liberta Hotel Internasional Niken Prawesti mengatakan, untuk mempermudah pelayanan, Liberta Hotel Internasional memperkenalkan Liberta Digital Ecosystem (LDE) sebuah platform digital yang meliputi seluruh kegiatan operasional dan penjualan hotel.

“LDE ini kami kembangkan untuk mengintegrasi seluruh hotel system, SOP dan Golden Rules karyawan, dari daily task operation hingga customer experience, sehingga tercipta sebuah platform digital yang bisa mengefisiensikan kegiatan operasional namun disisi lain juga membantu mendongkrak penjualan kamar hotel, khususnya di segmen individual traveler dan market millennial. Terlebih lagi, platform ini kami sediakan gratis khusus hotel-hotel yang tergabung dalam manajemen Liberta Hotel Internasional,” ujar Niken Prawesti

Selaras dengan kondisi pandemi ini, banyak perusahaan dan korporasi yang menitik beratkan strategi pada lean organization dan menjalankan kegiatan perusahaan secara lebih efisien. Sistem ini terbukti dapat memangkas biaya investasi awal para hotel owner di bagian IT system serta mengurangi biaya operasional keseluruhan sampai 10%.

“Selama ini dalam menjalankan sebuah hotel dibutuhkan berbagai IT platform yang berbeda dan minim integrasi, serta biaya retainer yang cukup mahal dan memberatkan cashflow hotel,” ujarnya.

Karena itu, jelas Niken, melalui Liberta Digital Ecosystem, customer dimungkinkan untuk melakukan booking melalui website dan aplikasi Liberta Hotel dengan harga yang online termurah.

Para customer juga dimungkinkan untuk melakukan self-check-in dan check-out on the spot, melakukan interaksi dengan para co-host Liberta dan mengakses semua layanan hotel dengan menggunakan IT platform yang tersedia dalam aplikasi Liberta Hotels. Saat ini Aplikasi bisa di-download melalui App Store dan Google Store.

Liberta Digital Ecosystem telah diaplikasikan di seluruh properti di bawah manajemen Liberta Hotel Internasional yang tersebar di pulau Jawa dan Bali.

Niken menambahkan bahwa feedback dari penerapan LDE ini mendapat respon yang positif baik dari customers maupun hotel owners.

Tamu hotel merasa ada sentuhan digital yang sangat friendly dan membantu terutama ditengah kondisi pandemi seperti ini, karena orang cenderung membatasi interaksi langsung dengan orang lain. “Sistem ini masih terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan feedback dari user dan market demand,” ujar Niken.

Hingga akhir tahun ini akan ada tambahan 28 hotel lainnya di bawah manajemen Liberta Hotel Internasional yang akan segera dapat menikmati fitur Liberta Digital Ecosystem ini.

Sumber: BeritaSatu.com