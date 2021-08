Optimalkan Investasi Iklan, Surge Siapkan Strategi ROI

Rabu, 11 Agustus 2021 | 13:13 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / WBP

Jakarta, Beritasatu.com— PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge melalui pilar usaha periklanan media dengan brand MacroAD (PT Pulau-Pulau Media) menghadirkan solusi bagi pemilik brand atau produsen dalam mengoptimalkan investasi iklan di masa pandemi.

Berdasarkana keterangan resmi, Selasa (10/8/2021), solusi tersebut dihadirkan melalui direct return of investment (ROI), dimana pemilik brand akan mendapatkan pendapatan atas besaran investasi yang dikeluarkan untuk belanja iklan.

Solusi yang dihadirkan oleh Surge ini merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hal ini sejalan dengan misi Surge untuk melengkapi kebutuhan harian masyarakat (daily needs), media dan hiburan (media & entertainment), serta infrastruktur konektivitas (connectivity) yang terwujud atas sinergi dan kolaborasi antar produk dalam ekosistem.

Lewat solusi ini, pemilik brand atau produsen yang menggunakan jasa periklanan luar ruang MacroAd akan mendapatkan sejumlah manfaat. Pertama, secara langsung dapat mengakses media Out of Home (OOH) dan media digital milik MacroAd yang berpotensi menjangkau 100 juta pengguna per hari. "Ini akan membantu pemilik brand dalam branding serta peluang akuisisi pelanggan baru," kata dia.

Kedua, mempercepat Return of Investment (ROI) dari investasi iklan dengan mendorong penjualan produk milik brand lewat jaringan retail milik Surge hasil kolaborasi dengan KUD di seluruh pelosok Jawa. Cara ini dilakukan dengan pembelian sejumlah produk milik brand partner oleh Surge sesuai dengan investasi iklan untuk kemudian dijual melalui mitra-mitra warung maupun pedagang kecil yang telah tergabung dalam jaringan distribusi Surge.

Direktur Pengembangan Bisnis Surge Martha Rebecca menjelaskan, di masa penuh tantangan seperti saat ini, sangat penting bagi pemilik brand untuk bisa mengukur efektivitas dari setiap investasi yang dikeluarkan, termasuk iklan. “Dengan peran iklan yang fundamental bagi branding perusahaan dan peluang akuisisi pelanggan baru, diperlukan solusi yang tepat untuk mendukung optimalisasi iklan sekaligus tepat sasaran,” ujar dia.

Surge melihat bidang OOH advertising masih memiliki potensi yang baik ke depan, terutama dengan kegiatan bisnis di berbagai sektor industri yang mulai pulih di tahun ini. Hal ini terlihat dari layanan MacroAd yang menitikberatkan pada transportasi masa seperti di dalam kereta api, stasiun kereta api, tepi jalan dan media di berbagai lokasi retail mencatatkan pertumbuhan positif di akhir tahun lalu dengan persentase mencapai 29%. Hingga kini, solusi direct ROI ini telah digunakan oleh beberapa pemilik brand besar yang termasuk dalam lingkup kategori Fast Moving Consumer Good (FMCG) di Indonesia.

Sumber: Investor Daily