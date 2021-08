Sharp Bidik Pasar TV Premium lewat Aquos The Scene 8K

Rabu, 11 Agustus 2021 | 21:49 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Sharp meluncuran produk TV andalan Aquos The Scene 8K secara serentak di regional Asia Tenggara (ASEAN).

Memberikan dimensi baru berupa pengalaman imersif di ruang tamu, merek produk audio-visual "Aquos" menandai 20 tahun keberadaanya di dunia, sebagai model ulang tahunnya.

Selama kurun waktu tersebut, Sharp telah meluncurkan beragam produk TV LCD yang terbesar atau yang pertama di dunia hingga mampu mencapai akumulasi penjualan sebanyak 50 juta unit di tahun 2020.

BACA JUGA Sharp Ramaikan Pasar Smartphone Gaming

Presiden direktur PT Sharp Electronics Indonesia Shinji Teraoka mengatakan, tantangan kali ini adalah mengatur harga TV 8K ini agar lebih terjangkau dan bersaing di zona TV premium 4K. Hal tersebut dilakukan guna menyebarkan resolusi tertinggi 8K dan memimpin perubahan hiburan rumah di rumah pelanggan.

"Ini adalah tonggak sejarah lain dimana Sharp menetapkan standar baru bagi sebuah produk TV. Setelah dunia mengalami pandemi Covid-19, saatnya kita bangkit dengan sesuatu yang baru yang dapat mengubah dunia," ungkap Shinji Teraoka, dalam talkshow webinar dan launching Sharp Aquos 20th Anniversary, Rabu, 11 Agustus 2021.

Shinji Teraoka menjelaskan, melalui Aquos The Scene 8K, Sharp memberikan pengalaman imersif ke tingkat yang lebih tinggi dengan menghadirkan tampilan gambar dan suara yang luar biasa ke ruang keluarga konsumen.

"Dampak pandemi membuat seluruh masyarakat dunia harus melakukan pembatasan sosial, namun dengan Aquos The Scene 8K mampu membuat orang dapat menikmati kegiatan di dalam rumah dan meningkatkan kualitas berkumpul bersama keluarga," jelasnya.

BACA JUGA Pemerintah Jadwal Ulang Penghentian Siaran Televisi Analog

Sr Executive Managing Officer Head of Asian Oceanian and European Business Sharp Corporation Yoshihiro Hashimoto menambahkan, kehadiran Aquos The Scene 8K menciptakan pengalaman menonton yang menarik, dengan menyuguhkan gambar dan efek suara yang luar biasa, sehingga dapat mengubah suasana rumah layaknya sebuah bioskop.

"Seperti pada peluncuran Aquos pertama kami 20 tahun lalu, bersama-sama dengan mitra, kami kembali menawarkan hal baru ke pasar," ungkap Yoshihiro Hashimoto.

BACA JUGA Kominfo Ajak Masyarakat Segera Migrasi ke Televisi Digital

Peluncuran Sharp Aquos The Scenes 8K juga disertai dengan produk pendukungnya, yaitu Aquos The Scenes Soundbar: Sri C22CX1. Sistem home theater soundbar seri C22CX1 menggunakan teknologi Opdosis yang secara akurat menghadirkan suara imersif 360 derajat yang biasa digunakan di TV Premium, bioskop, dan game.

Head Marketing of AUVI Product Strategy Group Ardy mengatakan, Opdosis mengadaptasi cara manusia merasakan suara di lingkungan nyata. Teknologi yang menghasilkan stereoponik yang unik, mampu mengontrol waktu produksi suara yang berbeda, memungkinkan pendengar untuk merasakan suara stereoponik alami yang mencapai telinga kiri dan kanan secara langsung.

BACA JUGA Gandeng Migo, IPTV Perkuat Konten Digital

Keunikan ini berhasil meraih Innovation Award dari VGP 2021 di Jepang. Tidak hanya itu, dari sisi desainnya yang canggih Aquos The Scene Soundbar juga memenangkan penghargaan Red dot Jerman 2021 dan Penghargaan Desain IF 2021.

"Sharp Aquos The Scene 8K akan dibanderol dengan harga mulai Rp34.990.000untuk ukuran 60 inci dan Rp 49.990.000 untuk ukuran 70 inci," kata Ardy.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com