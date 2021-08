Fokus Pasar: Amerika Raih Stimulus Infrastruktur Senilai US$ 550 Miliar

Kamis, 12 Agustus 2021 | 09:36 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / FMB

Jakarta, Beritasatu.com — Senat Amerika Serikat (AS) berhasil meloloskan rencana stimulus terkait pembangunan infrastruktur senilai US$ 550 miliar yang akan mendorong pengeluaran terbesar untuk pekerjaan umum di Amerika dalam kurun waktu beberapa dekade.

Pilarmas Sekuritas dalam risetnya, Kamis (12/8), menyampaikan bahwa pemungutan suara bipartisan terjadi sebesar 69-30, pada hari selasa kemarin, di mana hal ini memberikan sebuah gambaran bahwa rencana infrastruktur Presiden Joe Biden didukung oleh banyak kalangan.

Biden mengatakan, sudah saatnya kami membangun ulang Amerika dengan situasi dan kondisi yang lebih baik. RUU tersebut akan membuat banyak orang kembali bekerja untuk melakukan modernisasi jalan raya dan jembatan.

Sebanyak 19 senator dari Partai Republik mendukung hal tersebut, sehingga menggenapi 50 orang yang sudah mendukung terlebih dahulu. Yang menarik di dalam 19 orang tersebut ternyata ada Mitch McConnell. Schumer mengarakan, ini merupakan perjalanan yang panjang dan berliku, namun pada akhirnya ini semua selesai dengan sangat baik.

Sebagai informasi, stimulus tersebut mencakup US$ 110 miliar untuk jalan raya dan jembatan, US$ 73 miliar untuk jaringan listrik, US$ 66 miliar untuk kereta api dan Amtrak, US$ 65 miliar untuk internet broadband, US$ 55 miliar untuk air bersih, dan US$ 39 miliar untuk transit.

Sejauh ini Biden telah mendorong stimulus infrastruktur ini untuk dapat di jalankan dalam melakukan reformasi terkait dengan infrastruktur yang ada di Amerika. Partai Republik sendiri menilai bahwa kemenangan stimulus tersebut menjadi sebuah keberhasilan untuk dapat memenangkan stimulus tersebut tanpa adanya kenaikan pajak.

Sumber: Investor Daily