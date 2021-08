Laba Bersih Bumi Resources Minerals Naik 280% di Semester 1 2021

Kamis, 12 Agustus 2021 | 12:19 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRM) mencatat pendapatan semester pertama tahun ini meningkat 140% menjadi US$ 6,12 juta dari US$ 2,55 juta di periode yang sama tahun sebelumnya. Bumi Resources juga berhasil memperbaiki kinerja laba usaha menjadi US$ 1,59 juta pada semester pertama 2021 dari rugi US$ 688.321 pada semester pertama 2020.

Laba bersih Bumi Resources pada semester pertama 2021 mengalami kenaikan signifikan 280% menjadi US$ 3,6 juta dibanding laba US$ 955.388 pada periode yang sama pada 2020.

Hampir 60% dari pendapatan BRMS berasal dari penjualan produk emasnya ke para pembeli (PT Aneka Tambang Tbk dan PT Bhumi Satu Inti). Sekitar 40% dari pendapatan perusahaan berasal dari jasa penasihat pertambangan terhadap Bellridge Holdings Limited. Produksi emas naik dari 8 kilogram pada semester pertama 2020 menjadi 52 kilogram pada semester pertama 2021.

”Konstruksi pabrik pengolahan bijih emas kedua kami di Palu masih sesuai jadwal untuk dapat diselesaikan di bulan Mei 2022. Pabrik baru ini akan memiliki kapasitas untuk mengolah sampai dengan 4.000 ton bijih per harinya. Hal ini akan meningkatkan volume produksi emas kami secara signifikan pada semester kedua di tahun depan. Saat ini, kami masih memproduksikan emas dari pabrik pengolahan pertama dengan kapasitas pengolahan sekitar 500 ton bijih per hari sejak awal tahun 2020 lalu,” kata Suseno Kramadibrata, Direktur Utama dari BRMS, dalam keterangan persnya hari ini, Kamis (12/8/2021).

Pada 1H 2021, BRMS membukukan pendapatan lain-Lain sekitar $ 30 juta. Pendapatan lain-lain tersebut terdiri dari penghapusan utang, penilaian persediaan, penerimaan cicilan pelunasan piutang.

Penghapusan utang merupakan pendapatan yang dicatat karena adanya penghematan biaya oleh perusahaan yang terjadi karena dihapuskannya utang kepada salah satu kontraktor terkait dengan pekerjaan pembangunan pabrik pengolahan bijih emas di Poboya, Palu. Penilaian persediaan merupakan pendapatan yang berasal dari tambahan persediaan bijih (ore stock pile) yang ditinggalkan oleh para penambang liar sebelumnya. Penerimaan cicilan pelunasan piutang mengacu kepada Akta Pengakuan Utang tertanggal 23 Februari 2021 yang menyatakan bahwa anak usaha BRMS menerima cicilan pelunasan secara berkala dari pihak ketiga tertagih sampai tagihan (piutang) terkait lunas selambat-lambatnya di tanggal 31 Desember 2021.

Pada 1H 2021, BRMS juga membukukan biaya sekitar $ 29 juta di laporan laba rugi, yang merupakan pengurangan dari akun aset pajak tangguhan di laporan neraca. Akun aset pajak tangguhan tersebut merupakan kerugian pada anak usaha di masa lampau yang telah dikapitalisasi menjadi aset di laporan neraca. Kerugian yang telah dikapitalisasi menjadi aset tersebut (dalam bentuk aset pajak tangguhan) harus seluruhnya diamortisasi (dihapuskan) sebagai biaya di laporan rugi laba dalam periode 5 tahun sejak pencatatannya.

Sumber: BeritaSatu.com