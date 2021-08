Pelita Samudera Raih Kenaikan Laba 149% Tembus US$ 7,2 Juta

Kamis, 12 Agustus 2021 | 13:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com- PT Pelita Samudera Shipping Tbk (PSS), perusahaan penyedia logistik dan solusi transportasi laut terintegrasi pengangkutan batu bara dan mineral, pada semester I 2021 mencatat peningkatan laba bersih 149% menjadi US$ 7,2 juta, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya US$ 2,9 juta.

Direktur Utama PT Pelita Samudera Shipping Iriawan Alex Ibarat menuturkan, meningkatnya permintaan batu bara ke Tiongkok dan negara lain turut mendongkrak kinerja. Emiten saham berkode PSSI ini juga terus melakukan diversifikasi usaha pada sektor pengangkutan non-batu bara, seperti bauksit dan nikel. Selain itu, fokus pada keberlanjutan usaha, termasuk ekspansi ke pasar internasional.

“Tingginya permintaan batu bara di pasar internasional termasuk Tiongkok dan pasar domestik, meningkatkan permintaan sewa berjangka kapal kapal PSS untuk angkutan batu bara. Situasi ekonomi global akibat pandemi memacu perseroan lebih adaptif dan tidak bertumpu pada pengangkutan batu bara,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/8/2021).

Secara terinci, segmen kapal curah besar (mother vessel) menyumbang laba US$ 3,5 juta, diikuti segmen fasilitas muatan apung, floating loading facility (FLF/FC) sebesar US$ 2,4 juta, dan segmen kapal tunda & tongkang (TNB) mencapai US$ 1,3 juta. EBITDA hingga akhir Juni 2021 mencapai US$ 16,5 juta, naik 33% dari US$ 12,4 juta pada semester I 2020.

Sementara pendapatan Pelita Samudera Shipping sebesar US$ 45,7 juta, meningkat 29% atau US$ 10,1 juta dari US$ 35,5 juta pada periode yang sama tahun 2020. Segmen TNB menyumbang pendapatan usaha tertinggi dengan total US$ 17,2 juta, meningkat 23%. Adapun, segmen MV berkontribusi signifikan dalam peningkatan pendapatan sebesar US$ 14 juta, naik 22% atau US$ 11,5 juta.

Dengan utilisasi mencapai 100%, semua MV milik Pelita Samudera telah disewakan untuk kontrak jangka panjang, menengah, dan pendek guna melayani pasar domestik dan internasional. Dua MV ukuran Supramax disewa berjangka untuk mengangkut batu bara dari Kalimantan ke Sulawesi. Sementara empat MV ukuran handysize disewa berjangka untuk mengangkut batu bara ke Tiongkok, Jepang dan ekspansi ke CIS Rusia dan Teluk Persia. Total pendapatan dari sewa berjangka segmen MV tercatat US$ 9,6 juta, tertinggi dari segmen lainnya untuk pendapatan time charter. ”Pencapaian tersebut naik dua kali lipat dari periode yang sama tahun lalu, sebesar US$ 4,9 juta,” sebut Alex.

Hingga Juni, total volume angkut mencapai 10,6 juta metrik ton, naik 47% atau 3,4 juta metrik ton dari semester I 2020. Selain kargo batu bara, di semester I 2021, FLF/FC juga tercatat mengangkut lebih dari 817.000 metrik ton kargo bauksit dari wilayah Kalimantan. Utilisasi FLF juga lebih baik 9,8% dari 63,6% di semester I 2020, menjadi 73,4% di semester I 2021. Total pendapatan dari segmen ini mencapai US$ 14,4 juta, mengalami kenaikan 44% dari US$ 10 juta.

