Rampung 100%, Bendungan Marangkayu Kaltim Siap Aliri Irigasi

Kamis, 12 Agustus 2021 | 18:48 WIB

Oleh : Indah Handayani / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) telah merampungkan 100% pembangunan Bendungan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Bendungan dengan kapasitas tampung 12,37 juta m3 ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk menambah tampungan air dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan air.

Menpupera Basuki Hadimuljono mengatakan potensi air di Indonesia cukup tinggi sebesar 2,7 triliun m3 per tahun. Dari volume tersebut, air yang bisa dimanfaatkan sebesar 691 miliar m3 per tahun, dengan 222 miliar m3 per tahun dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti kebutuhan rumah tangga, peternakan, perikanan dan irigasi. “Untuk itu, dibangun bendungan yang diikuti pembangunan jaringan irigasi. Dengan demikian, bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah petani,” kata Menteri Basuki dalam keterangan pers, Kamis (12/8/2021).

Bendungan Marangkayu dibangun Balai Wilayah Sungai (BWS) BWS Kalimantan IV Samarinda, Ditjen Sumber Daya Air, Kempupera dengan memanfaatkan Daerah Aliran Sungai (DAS) Marangkayu yang memiliki luas DAS sekitar 243 km2. Bendungan ini diproyeksikan untuk pengembangan dan peningkatan Daerah Irigasi (DI) DI Marangkayu yang memiliki luas potensi lebih dari 3.000 hekatera (ha) dengan luas yang tergarap sekitar 1.300 ha dengan sistem tadah hujan dan irigasi desa.

Bendungan Marangkayu akan dimanfaatkan untuk mengaliri lahan irigasi seluas 1.500 ha, sumber air baku 450 liter per detik, serta untuk pengendalian banjir dan potensi pariwisata. Biaya konstruksinya berasal dari APBN Rp 63,03 miliar dengan kontraktor pelaksana PT. Waskita Karya (Persero) - PT Brantas Abipraya untuk pembangunan spillway dan untuk tubuh bendungan menggunakan APBD Provinsi Kaltim dan dikerjakan oleh Dinas PU Provinsi Kaltim. Saat ini berdasarkan data, porsi pekerjaan fisik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kempupera telah tuntas 100%, dan selanjutnya tengah dilaksanakan penyelesaian pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim untuk dapat dilakukan proses penggenangan.

Menteri Basuki menambahkan, di Provinsi Kaltim saat ini juga tengah dibangun Bendungan Sepaku Semoi di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Bendungan ini memiliki kapasitas tampungan 10 juta m3 dengan luas genangan 232,51 ha. Kehadiran bendungan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air baku di Kota Balikpapan 2.000 liter per detik dan 500 liter per detik untuk Kabupaten Penajam Pasar Utara. Pembangunan bendungan senilai Rp 589 miliar ini dilaksanakan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III dengan kontraktor PT Brantas Abipraya dengan progres konstruksi 10,6%.

Sumber: Investor Daily