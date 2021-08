September, Sillomaritime Bagi Dividen Rp 95 Miliar

Kamis, 12 Agustus 2021 | 19:19 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - PT Sillomaritime Perdana Tbk (SHIP), emiten jasa transportasi laut, akan membagikan dividen sebesar Rp 35 per saham atau senilai Rp 95,192 miliar saham untuk tahun buku 2020.

"Dividen akan dibayarkan pada bulan September 2021," kata Direktur Utama Sillomaritime Perdana, Herjati dalam paparan publik perusahaan secara virtual Kamis (12/8/2021).

Sebagai informasi, pada tahun 2020 perseroan berhasil mempertahankan kinerja berkat implementasi strategi yang baik secara konsisten dan efektif. Perseroan membukukan laba bersih naik 16,99% menjadi US$ 22,85 juta atau setara Rp 327 miliar, dari US$ 19,53 juta di tahun 2019. Sementara pendapatan US$ 85,72 juta atau Rp 1,23 triliun, turun 5,43% dari pendapatan tahun 2019 sebesar US$ 90,64 juta.

Dia mengatakan pada 2021perseroan menargetkan laba bersih sebesar US$ 26,96 juta atau setara Rp 387,07 miliar, naik 18,03% dibandingkan 2020 sebesar US$ 22,8 juta. Sementara pendapatan ditargetkan mencapai US$ 89,79 juta atau setara dengan Rp 1,28 triliun, naik dari tahun 2020 sebesar US$ 85,7 juta.

Untuk mencapai target tersebut, perusahaan mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) pada tahun 2021 sebesar US$ 35 juta. Perseroan juga aktif mencari peluang kebutuhan kapal agar armada dapat melayani berbagai jenis kebutuhan di proyek.

Hingga kuartal I 202, laba bersih mencapai US$ 4,83 juta atau setara dengan Rp 69 miliar, naik 15% dari periode yang sama tahun 2020 sebesar US$ 4,20 juta atau Rp 60 miliar. “Pencapaian laba bersih itu sejalan dengan pendapatan yang naik 36% menjadi US$ 27,94 juta atau setara Rp 400 miliar, dari periode yang sama tahun lalu US$ 20,54 juta atau sekitar Rp 294 miliar,” ujar Herjati.

Pencapaian tersebut didukung oleh optimisme perseroan terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan mampu mencapai 5,0% seperti dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu penanganan Covid-19, dukungan stimulus fiskal untuk pemulihan ekonomi, serta pertumbuhan ekonomi global.

Direktur Keuangan Hans Raymond Ekajaya mengatakan, pencapaian pendapatan 2020 berhasil melampaui target yang ditetapkan yaitu US$ 78,80 juta. Dari sisi permodalan, rasio utang terhadap modal (gearing ratio) perusahaan masih aman. Rasio liabilitas terhadap modal atau debt to equity ratio (DER) hanya 1,18 kali di Desember 2020, sementara di Desember 2019 DER-nya 1,10 kali.

Perseroan dapat mempertahankan kinerjanya di tahun 2020 tidak terlepas dari sokongan beberapa anak usahanya yakni PT Suasa Benua Sukses (SBS), PT Eastern Jason (melalui PUL), PT Niaga Maritim Indonesia dan PT Petrocean Indo Pasifik (melalui SBS).

