Menkominfo Umumkan XL-Axiata Layak Implementasi 5G di Indonesia

Kamis, 12 Agustus 2021 | 22:26 WIB

Oleh : Eman Kure / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mengumumkan operator telekomunikasi PT XL-Axiata Tbk layak untuk melakukan komersialisasi layannan 5G di Indonesia.

Pengumuman tersebut, setelah XL Axiata berhasil mengajukan surat keterangan layak operasi (SKLO), dan dilanjutkan dengan uji laik operasi (ULO) yang dilakukan pada 3-5 Agustus 2021 di wilayah Margonda, Depok, Jawa Barat.

Keberhasilan XL Axiata menggelar layanan 5G, sekaligus menjadi operator ketiga di Indonesia, setelah Telkomsel dan Indosat Ooredoo yang telah terlebih dahulu mengimplementasikan 5G beberapa waktu lalu.

“Saat ini telah ada 2 operator seluler yang memberikan layanan komersial 5G, Telkomsel yang mulai beroperasi 27 Mei 2021, dan Indosat 7 Juni 2021. Hari ini, XL Axiata juga mendapat SKLO, pada 6 Agustus 2021 beberapa hari lalu. Setelah ULO pada 3-5 Agustus 2021 dengan area uji coba di area Jl Margonda Depok, maka dengan demikian XL Axiata layak komersialiasi layanan 5G di Indonesia,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, dalam konferensi pers virtual, Kamis (12/8/2021).

Menurut Johnny, penerbitan SKLO kepada XL-Axiata dilaksanakan sesuai dengan amanat Pasal 4 Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Melalui SKLO tersebut, maka seluruh layanan jaringan yang telah selesai dibangun oleh XL secara teknis dinyatakan siap beroperasi.

“Layanan 5G ini akan dilakukan pada pita frekuensi 1800 Mhz dengan lebar pita 20 Mhz dalam rentang 1875 Mhz-1827,5 Mhz. Keberadaan operator ketiga (XL-Axiata) yang menyediakan layanan 5G menunjukkan bahwa industri penyediaan layanan 5G dapat berkembang secara komersial di Indonesia dapat berjalan dengan baik,” ujar Johnny.

Johnny juga menuturkan, capaian baik tersebut tentu tidak terlepas dari kebijakan yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang meliputi kebijakan tentang infrastruktur sharing aktif dan pasif, spektrum sharing dan pengaturan co existensi layanan over the top (OTT) dengan layanan multimedia konvensional.

“UU Cipta kerja juga memberikan platform pengaturan pentarifan batas atas dan batas bawah guna terciptanya tarif penyelenggaraan tarif telekomunikasi yang favorable dan avordable. Mekanisme penetuan tarif atas atau selling price dipersiapkan untuk memastikan agar tarif layanan tidak melebihi daya beli pengguna. Sedangkan mekanisme penentuan tarif bawah dipersiapkan untuk memastikan juga tidak terjadinya praktik predatory pricing. Sehingga industri bisa bersaing dengan jauh lebih sehat dan lebih baik,” jelas Johnny.

Jhonny juga menambahkan, kehadrian 5G tidak hanya mampu menunjang kemajuan industri telekomunikasi, namun dapat menumbuhkan beragam derivatif industri, meliputi, fintech, ecommerce, edutech, healtech, serta beragaram industri lainnya yang berkembang untuk memajukan industri digital di Indonesia.

Johnny mengatakan, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan teknologi netral pada impelementasi layanan 5G. Dalam kebijakan ini, operator seluler diberikan kelulaasaan untuk memilih pilihan teknologi terbaru dalam pemanfaatan pita spketurm yang telah ditetapkan dalam izinnya.

“Tentu dengan harapan tetap dijaga agar kemudahan dan kecepatan dalam layanan purnajual dapat dilakukan secara baik dan komunaliti sistem yang ada di Indonesia, sehingga tidak terjadi over cost dalam maintenance-nya. Pemerintah juga tengah dan akan terus mengembangkan ekosistem pndukung 5G yang dilakukan agara kehadiran teknologi 5G dapat memberikan kesempatan pengembangan teknologi di dalam negeri,” ungkap Johnny.

Johnny juga mengungkapkan, beberapa hal konkrit yang telah dilakukan pemerintah, yaitu dalam hal peningkatan aspek Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) perangkat 5G melalui sinergi dengan kementerian Perindustrian (Kemenperin), pengembangan ekosistem aplikasi, pengembangan talenta digital berwawasan 5G dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah untuk penggelaran infrastruktur 5G.

“Yang perlu saya tekankan terkait TKDN, kita sudah mempunyai acuan TKDN 5G dan tentu diharapkan benchmark TKDN 4G menjadi benchamark TKDN 5G di dalam negeri. Ini semuanya untuk efisiensi dan dan keekonomian untuk indutsri dalam negeri. Melalui langkah awal impelemtyasi 5G di Indonesia ini, kita semakin mampu dalam mewujudkan Indonesia yang terkoneksi, semakin digital, dan semkin maju,” tegas Johnny.

Johnny juga menuturkan, sejak Mei 202, layanan 5G telah hadir di Indonesia setidaknya 9 kota atau 9 wilayah anglomerasi di Indonesia, yaitu Jabodetabek, Bandung, Batam, Balikpapan, Makasar, Surakarta, Surabaya, Denpasar, dan Medan.

Dukungan XL-Axiata

CEO PT XL-Axiata Tbk Dian Siswarini menambahkan, pihaknya selalu berupaya untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan transformasi digital di Indonesia, terutama melalui implementasi teknologi 5G. Percepatan implementasi 5G ini juga diharapkan selaras dengan spirit. inovasi dan adaptasi sesuai dengan perkembangan teknologi yang terjadi di dunia.

“Untuk melaksanakan dukukangan tersebut, kami jauh-jauh hari sudah melakukan persiapan demi digelarnya jaringan 5G ini. Kami sudah melakukan berbagai persiapan, sampai akhir Juli 2021 kami mengajukan ULO. Proses ULO berjalan sesuai jadwal. ULO berlangsung singkat, 3 hari yaitu tanggal 3-5 agustus 2021 dan dilakukan di daerah Depok. Kami lolos semua aspek pengujian. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada Mekominfo yang selama ini telah mendukung secara luar biasa,” ungkap Dian.

Dian menambahkan, secara teknologi dan jaringan, pihaknya juga sudah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya adalah mempersiapkan jaringan transportasi dan melakukan berbagai upaya untuk fiberisasi.

“Karena fiberisasi ini sangat diperlukan untuk pengembangan 5G di mana diperkirakan jumlah trafik yang harus harus ditangani oleh 5G harus lebih banyak dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Jadi fiberisasi itu merupakan suatu keharusan,” tutur Dian

Sementara untuk jaringan radionya, XL Axiata menggunakan teknologi Dynamic Spectrum Sharing (DSS). “Di mana kami akan tetap menggunakan spektrum yang ada sekarang yaitu spekturm 1800 dan 2100 Mhz. Implementasi DSS ini menjadi alternatif pilihan mengingat untuk spektrum yang baru untuk 5G itu masih belum kami miliki,” jelas Dian.

Dian menyatakan pihaknya telah siap untuk menggelar layanan 5G di seluruh Indonesia. Termasuk secara bertahap akan memperluan cakupan wilayah layanan. Selain itu, juga akan mempercepat menyiapkan ekosistem yang diperlukan, seperti, fiberisasi, dan juga ketersediaan smartphone yang berbasis 5G.

Sumber: BeritaSatu.com