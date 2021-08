Terduga Maling Kripto Rp 8 T Mengaku Hanya "Iseng"

Jumat, 13 Agustus 2021 | 07:45 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Peretas aset kripto senilai US$ 610 juta (Rp 8 triliun) dari Poly Network mengaku motifnya adalah keisengan semata. Hingga Kamis (12/8/2021), lebih dari setengah aset kripto yang dicuri sudah dikembalikan oleh si pelaku.

Dalam sebuah tanya jawab yang terenkripsi, pelaku yang tidak disebutkan namanya tersebut mengaku cuma "iseng". "Ketika mengetahui ada celah (bug), perasaan saya campur aduk. Apakah saya meminta mereka dengan sopan untuk memperbaikinya? Siapapun bisa jadi pengkhianat kalau ada 1 miliar di depan mata!".

"Saya tidak bisa mempercayai siapapun. Solusinya adalah menyimpan aset kripto itu di akun terpercaya dan menjaga diri saya supaya tetap anonim dan aman."

Dia juga mengatakan bahwa dirinya sudah mengembalikan aset yang dicuri. "Dari awal rencananya seperti itu. Saya tidak tertarik dengan uang! Saya sadar betapa sakitnya jika orang-orang diserang, tetapi bukankah mereka seharusnya belajar sesuatu dari serangan peretasan ini?".

Aset kripto yang sudah dikembalikan hingga Kamis sebesar US$ 342 juta, terdiri dari Ethereum US$ 4,6 juta, BSC US$ 252 juta, dan Polygon US$ 85 juta. Sisanya adalah Ethereum sebesar US$ 268 juta.

Tom Robinson, analis dari Elliptic, mengatakan orang yang mengaku sebagai pelaku peretasan dapat dipastikan adalah pelaku sebenernya.

"Hanya pemegang aset curian itu yang dapat mengirim pesan tersebut," kata dia.

Peneliti di perusahaan keamanan teknologi SlowMist mengatakan mereka sudah memegang data peretas seperti alamat email, IP, hingga sidik jari. Sekarang mereka sedang melacak identitas peretas. Namun, si peretas sudah memastikan identitasnya aman.

Menyusul peretasan tersebut, Poly Network mengatakan bahwa insiden ini adalah yang terbesar dalam sejarah defi (decentralized finance), sebutan untuk aplikasi keuangan berdasarkan teknologi blockchain yang tidak menggunakan jalur perantara atau broker.

Sumber: CNBC.com