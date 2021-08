Transaksi tiket.com Meroket 700% di Kuartal II-2021

Jumat, 13 Agustus 2021 | 08:17 WIB

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Jakarta, Beritasatu.com – Platform pemesanan tiket dan hotel, tiket.com memperlihatkan kinerja bisnis terbaiknya selama pandemi Covid-19 atau di Kuartal II-2021 dengan mencatatkan pertumbuhan transaksi di semua lini produk unggulan yang meroket 700% dibandingkan periode Kuartal II-2020.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Co-Founder & Chief Marketing Officer tiket.com, Gaery Undarsa bahwa selama Kuartal II-2021, angka transaksi tiket pesawat meningkat 400%, sementara itu transaksi akomodasi terdongkrak 600%, serta transaksi hiburan dan travel essentials di tiket To Do melonjak 1.100%.

Di samping itu, angka unduh tiket.com juga naik 2,5 kali lipat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini bukti bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia yang memercayakan segala kebutuhan dan perlengkapan perjalanan pada tiket.com.

Hal itu pun mengisyaratkan bahwa berwisata atau jalan-jalan merupakan salah satu kebutuhan primer yang telah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Sektor pariwisata menjadi salah satu tanda-tanda pertumbuhan ekonomi, karena pada periode yang sama tingkat perekonomian tumbuh sekitar 7%.

“Sejak dirintis hingga sekarang, tiket.com terus berupaya menghadirkan segala kemudahan perjalanan bagi konsumen. Peran tiket.com pun berevolusi menjadi platform online guna mendukung program pemerintah dalam menekan angka laju Covid-19 dan mendorong angka vaksinasi. Langkah ini merupakan bukti nyata pencapaian dan adaptasi tiket.com akan dunia travel yang sangat sulit saat ini,” ujar Gaery dalam jumpa pers virtual 10 tahun tiket.com yang mengusung tema “Peringatan Satu Dekade: 10 tahun selalu ada tiketnya” di Jakarta, Kamis (12/8).

Ditambahkan oleh Gaery, tema pokok ’10 tahun selalu ada tiketnya!’ menjadi cerminan motivasi tiket.com untuk terus melakukan berbagai peningkatan guna melayani segala kebutuhan konsumen saat melakukan perjalanan dan memperoleh hiburan, hingga memberikan rasa aman dan nyaman saat perjalanan, serta kebutuhan akan tes Covid-19 dan vaksinasi.

“Dalam kapasitasnya, tiket.com memiliki teknologi dan infrastuktur untuk memanfaatkan berbagai macam fitur secara optimal. Ragam fitur yang diluncurkan selama ini merupakan fitur-fitur yang paling tepat dalam menangkis segala kecemasan konsumen yang berhubungan dengan perjalanan. Popularitasnya di masa pandemi ini pun terbukti dengan 3 fitur berkinerja terbaik pada Kuartal II-2021, yaitu fitur tiket PayLater, fitur Hotel + tiket Flexi untuk program Long Stay Package, kemudian tiket To Do untuk pencarian tes Covid-19 serta pendaftaran peserta vaksinasi Covid-19 di sentra tiket.com,” katanya.

Perayaan ulang tahun ke-10 tiket.com juga dibarengi dengan prestasi perusahaan dalam mendapatkan tiga penghargaan, yaitu “HRAsia Best Company to Work For in Asia 2021” (untuk 2 tahun berturut-turut) dan “HRAsia Most Caring Companies Awards 2021” (untuk pertama kalinya), serta peringkat ke-5 perusahaan berpredikat “Happiness Index 2021” dengan total scoring total 4,55. Ketiga penghargaan tersebut menjadi testamen keberhasilan implementasi budaya atau core value HAPPY (Hunger, Agile, People-oriented, Performance driven, dan Yourself) yang senantiasa diusung oleh tiket.com.

“Sebagai perusahaan dinamis di industri pariwisata, tiket.com selalu berupaya untuk menjadi perusahaan yang people-centric. Karena kami memandang t-fam (panggilan akrab untuk karyawan tiket.com) sebagai prioritas utama agar dapat bersama-sama maju menyejahterakan Indonesia melalui industri pariwisata. Dengan core value HAPPY, tiket.com terus meredefinisikan dan memperkuat makna bekerja dan berkarya dengan kejujuran dan transparansi, sehingga budaya HAPPY tiket.com pun terus terpancar dalam operasional perusahaan sehari-hari,” demikian dijelaskan Chief People Officer tiket.com, Dudi Arisandi.

Dudi menambahkan, tiket.com menjaga kelangsungan kesejahteraan t-fam selama masa pandemi ini dengan tidak adanya pemotongan gaji dan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, tiket.com juga memberikan fasilitas Flexi Wallet yang dapat digunakan oleh karyawan untuk hobi, edukasi, wellness, top-up medical needs, vacation, serta berbagai kebutuhan pekerjaan.

Diskon Promo

Berlangsung selama 8 hari penuh (10-17 Agustus), diskon DEKADE yang ditawarkan mencapai 50% + ekstra diskon hingga Rp 1 juta untuk semua fitur tiket.com tanpa terkecuali, mulai dari pembelian tiket pesawat, kereta api, menginap di hotel, tiket Homes, tiket To Do, hingga layanan jasa sewa kendaraan.

VP Brand Marketing tiket.com, Maria Risa Puspitasari mengajak konsumen Indonesia memanfaatkan promo diskon tersebut untuk rencana perjalanan di masa mendatang ketika sudah aman berpergian dan berwisata.

“Fokus utama tiket.com adalah turut mendorong angka kunjungan wisatawan Indonesia ke beragam destinasi domestik agar dunia travel Indonesia dapat segera bangkit dan pulih kembali. Terbukti bahwa promo yang digelar oleh tiket.com sangat efektif dalam mendorong angka kunjungan ke destinasi wisata di Indonesia, sehingga para pelaku wisata dapat tetap mencari nafkah di tengah kondisi sulit seperti saat ini,” ujar dia.

