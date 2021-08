Anak Usaha Indika Energy Garap PLTS di Kawasan Pelabuhan Sabang

Jumat, 13 Agustus 2021 | 15:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Indika Energy Tbk (INDY) melalui anak usahanya, PT Empat Mitra Indika Tenaga Surya (EMITS) menandatangani nota kesepahaman dengan Enertec Mitra Solusi (Enertec) dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) dalam bidang Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Kemitraan dilakukan melalui pemasangan Solar PV (Photovoltaic) dalam mewujudkan pelabuhan bebas Sabang sebagai green port, yang mengintegrasikan aspek kelestarian lingkungan, konservasi energi, pemberdayaan masyarakat, dan aspek ekonomi.

Deputi Koordinator Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Kemaritiman Basilio Dias Araujo menjelaskan, kerja sama ini merupakan bagian dari upaya mendorong penggunaan EBT sebagai salah satu pengganti sumber energi listrik di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagai Program Prioritas Nasional.

Basilio jug mengungkapkan, energi terbarukan melalui tenaga surya di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Pasalnya, potensi energi surya di Indonesia sangat besar yakni sekitar 207,8 GW, sedangkan yang baru dimanfaatkan sekitar 153,8 mw.

"Kerja sama ini bertujuan memajukan potensi kota Sabang sebagai kota niaga dan pelabuhan bebas melalui pengembangan infrastruktur tenaga listrik PV Rooftop dan diharapkan dapat menjadi terobosan di Wilayah Aceh dan Sabang, terutama untuk memenuhi listrik Kawasan Sabang dan Pelabuhan Bebas Sabang. Model kerja sama ini direncanakan akan diterapkan untuk pelabuhan-pelabuhan strategis lainnya di Indonesia,” jelas Basilio dalam keterangan resmi, Jumat (13/8/2021).

Sementara itu, Wakil Direktur Utama Indika Energy Azis Armand mengungkapkan, PV Rooftop atau tenaga surya merupakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Adapun kemitraan dan pengembangan usaha akan meliputi pemasangan Solar PV oleh EMITS dan Enertec pada bangunan maupun lahan yang telah dikelola BPKS dengan besaran kapasitas 50 MW

“Kami bangga dapat bekerja sama dan berkontribusi dalam mengembangkan EBT di Indonesia. Kerja sama ini juga merupakan wujud komitmen Indika Energy Group dalam mendiversifikasi portofolio bisnis mencapai tujuan keberlanjutan, serta mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025,” tutur Azis.

Lebih lanjut, Azis mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi pengembangan sektor energi terbarukan yang sangat besar, sejalan dengan target agresifnya untuk melakukan dekarbonisasi. Melihat hal ini, EMITS siap mengambil peran dalam transisi energi hijau di Indonesia dengan menghadirkan energi bersih yang terpercaya dan kompetitif untuk sektor komersial dan industri di tanah air.

Adapun komitmen Indika dalam mendukung energi terbarukan juga diwujudkan dengan rencana memperbesar porsi bisnis di luar batu bara. Salah satu bentuk komitmen itu adalah dengan melakukan divestasi bisnis batu bara.

Belum lama ini, Indika Energy Tbk melalui PT Indika Energy Infrastructure dan The China Navigation Co Pte Ltd (CNCo) akan melakukan divestasi atas 51% saham PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (MBSS) kepada PT Galley Adhika Arnawama (GAA). Nilai dari divestasi saham itu mencapai US$ 41,3 juta.

Azis menjelaskan, berdasarkan rencana penjualan saham, Indika akan menjual 892,51 juta atau 51% sahamnya di Mitrabahtera dengan nilai US$ 41,3 juta. Nilai penjualan ini dengan mempertimbangkan valuasi seluruh saham Mitrabahtera yang disepakati sebesar US$ 81 juta. Transaksi ini diharapkan selesai pada bulan Oktober 2021 dengan pemenuhan beberapa persyaratan pendahuluan.

Dengan adanya penjualan saham ini, Indika bisa semakin cepat mengurangi eksposur di bisnis batubara dan menambah portofolio investasi non-batubara. Adapun Indika menargetkan untuk mencapai 50% pendapatan dari sektor non batubara pada tahun 2025.

“Mitrabahtera adalah perusahaan pelayaran energi yang dilengkapi dengan fasilitas dan armada yang lengkap dan prima, dan telah bergabung dalam Indika selama 10 tahun terakhir. MBSS juga dikelola oleh manajemen yang profesional dan menunjukkan pertumbuhan bisnis yang baik, termasuk di tahun 2021. Meski demikian, penjualan saham Indika di Mitrabahtera menjadi langkah perusahaan untuk mengurangi eksposur di bisnis batubara,” jelas Azis.

