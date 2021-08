Pengembang Siapkan Layanan KPR untuk Pembelian Permata Hijau Mansion

Jumat, 13 Agustus 2021 | 22:32 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pengembang properti Merraland menjalin hubungan kerja sama dengan Bank BRI terkait pembiayaan rumah secara kredit atau kredit kepemilikan rumah (KPR).

Bertindak atas nama Permata Hijau Mansion, Merraland menjalin kerja sama dengan Bank BRI secara resmi di proyek perumahan Permata Hijau Mansion pada Senin (9/8/2021) lalu.

Direktur Utama Merraland Mukhlis Apen mengatakan bahwa Bank BRI nantinya akan menjadi fasilitator atau penyedia layanan kredit kepemilikan rumah di Permata Hijau Mansion.

"Metode pembayaran KPR masih menjadi pilihan terfavorit para customer yang hendak membeli unit rumah di Permata Hijau Mansion. Guna memenuhi kebutuhan para customer tersebut, kami menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai bank. Bank BRI menjadi salah satu pilihan kami sebagai fasilitator layanan KPR ini," ujar Mukhlis Apen melalui keterangan tertulis, Jumat (13/8/2021).

Merraland (PT Spirit Usaha Mandiri) adalah perusahaan yang bergerak di bidang developer properti dan memenuhi kebutuhan para investor hingga keluarga baru generasi milenial yang ingin memiliki hunian premium.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 yang sedang melanda seluruh belahan dunia ini telah mengubah gaya hidup dan pola aktivitas masyarakat di berbagai macam sektor kehidupan. Sebagai contoh, pertemuan dengan rekan kerabat; proses belajar-mengajar; hingga aktivitas bekerja pun kebanyakan dilakukan secara virtual di kediaman masing-masing.

Cepat atau lambat, setiap orang harus bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut di era new normal ini. Ditambah pula dengan adanya kebijaksanaan pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk lebih banyak menghabiskan waktu di rumah.

Berangkat dari hal tersebut, Merraland berupaya mendukung program pemerintah serta memberikan solusi kepada masyarakat lewat cluster perumahan di Permata Hijau Mansion.

“Di era new normal saat ini, kita jadi lebih banyak melakukan aktivitas di rumah. Dengan slogan ‘Limited Premium Cluster At Premium Location’, Permata Hijau Mansion memberikan konsep rumah yang premium, minimalis, modern, terjangkau dan terbatas, serta didukung juga dengan fasilitas-fasilitas yang menunjang era new normal tersebut,” tutur Mukhlis.

Fasilitas tersebut diantaranya yakni kolam renang pribadi dan area taman terbuka di bagian rooftop yang ada di setiap unit rumah Permata Hijau Mansion yang akan membuat penghuni semakin betah di rumah

Setiap unit rumah Permata Hijau Mansion didukung dengan keunggulan fasilitas Smart Home System, Split Level Concept, 24/7 One Gate Security, dan masih banyak lagi. Saat ini, sudah terjual sebanyak 13 unit dari total 33 unit yang ada hanya dalam waktu dua bulan.

