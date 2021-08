Harga Minyak Ambles karena Varian Delta Tekan Pemulihan Permintaan

Sabtu, 14 Agustus 2021 | 06:10 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun untuk hari kedua pada Jumat (13/8/2021) setelah Badan Energi Internasional ( International Energy Agency/IEA) memperingatkan bahwa pertumbuhan permintaan minyak mentah telah melambat karena melonjaknya kasus Covid-19 di seluruh dunia memaksa pembatasan mobilitas.

Minyak mentah Brent turun 21 sen, atau 0,3%, menjadi US$ 71,10 per barel, setelah melemah 13 sen di perdagangan hari sebelumnya. Minyak mentah AS turun 12 sen, atau 0,2%, menjadi US$ 68,97 per barel, setelah turun 0,2% pada Kamis (12/8/2021). Kedua acuan minyak sedikit berubah minggu ini.

“Perubahan permintaan minyak oleh IEA telah membatasi reli minyak, dampak varian delta,” kata analis pasar OANDA untuk Asia Pasifik, Jeffrey Halley.

IEA Kamis menyatakan meningkatnya permintaan minyak mentah terhenti pada Juli dan diperkirakan akan melambat hingga akhir tahun 2021 karena lonjakan kasus Covid-19.

Sejumlah bank juga telah menurunkan perkiraan permintaan jangka pendek. “Pemulihan permintaan global diproyeksi terhenti bulan ini. Permintaan minyak hanya mencapai 98,3 juta barel per hari (bph) pada Agustus dan rata-rata 97,9 juta barel per hari pada September, setara dengan rata-rata hampir 98 juta barel per hari pada Juli,” kata JPM Commodities Research dikatakan.

Demikian pula, Goldman Sachs telah memangkas perkiraan defisit minyak global menjadi 1 juta barel per hari dari 2,3 juta barel per hari dalam jangka pendek karena permintaan menurun pada Agustus dan September. Pemicunya adalah varian delta..

Sebaliknya, OPEC pada Kamis mempertahankan perkiraannya bahwa permintaan minyak global akan rebound tahun ini dan pertumbuhan lebih lanjut pada tahun 2022, terlepas dari meningkatnya kekhawatiran lonjakan Covid-19.

Dalam laporan bulanannya, Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) juga menaikkan ekspektasi pasokan tahun depan dari produsen lain, termasuk pengebor serpih AS. Hal ini berpotensi mengganggu upaya OPEC+, untuk mencapai keseimbangan di pasar.

Sumber: CNBC