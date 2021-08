Harga Emas Naik karena Pelemahan Dolar

Sabtu, 14 Agustus 2021 | 08:20 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik lebih 1% pada Jumat (13/8/2021) karena pelemahan dolar sehingga menarik investor logam mulia setelah aksi jual baru-baru ini.

Harga emas di pasar spot naik menjadi US$ 1.772,80 per ons setelah mencapai level tertinggi lebih seminggu di US$ 1.774,30. Sebelumnya emas di posisi terendah lebih 4 bulan pada awal pekan ini.

Sementara harga emas berjangka AS naik 1,4% menjadi US$ 1.775,80.

Indeks dolar turun 0,4% dan imbal hasil obligasi pemerintah AS (treasury) 10 tahun juga melemah, memperkuat daya tarik emas.

Sentimen yang mendukung lainnya adalah peningkatan permintaan fisik, terutama dari konsumen utama India dan Tiongkok.

Ahli strategi komoditas TD Securities Daniel Ghali mengatakan secara tenikal, kenaikan emas dari posisi terendah Senin merupakan hal wajar. Sementara peningkatan pembelian bank sentral memberi dukungan tambahan.

Mengingat emas dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi, kenaikan suku bunga telah membuat daya tarik emas memudar karena meningkatkan biaya peluangnya. Diketahui Bank sentral The Fed kemungkinan akan menaikkan suku bunga setelah melihat kenaikan inflasi.

Sementera perak naik 2,5% menjadi US$ 23,74 per ons, tetapi turun sekitar 2,6% untuk minggu ini.

Platinum naik 0,7% menjadi US$ 1.025,37 dan paladium menguat 1,1% pada US$ 2.653,33.

Sumber: CNBC