Wall Street Sepekan ke Depan Dipengaruhi Sentimen the Fed dan Data Ritel AS

Minggu, 15 Agustus 2021 | 07:39 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Sektor konsumsi dan pengumuman bank sentral AS the Federal Reserve akan menjadi fokus investor Wall Street selama sepekan ke depan. Kedua data itu akan menentukan arah pertumbuhan ekonomi.

Bursa AS Wall Street menguat pada perdagangan Jumat (13/8/2021). S&P 500 dan Dow Jones Industrial Average mencapai level tertinggi baru sepanjang sejarah.

Dow Jones Industrial Average dan S&P 500 melengkapi minggu ini dengan kenaikan masing-masing 0,8% dan 0,7%, di tengah volume perdagangan musim panas yang sedikit. Nasdaq Composite berbasis teknologi berkinerja buruk minggu ini, turun di bawah 0,1%.

BACA JUGA Wall Street Ukir Rekor Lagi dan Lagi

Yield Treasury AS 10 tahun turun ke 1,29% pada Jumat lalu, di tengah menurunnya sentimen konsumen ke level terendah sejak 2011. Konsumen AS kembali khawatir akan penyebaran dan dampak Covid-19 pada ekonomi.

The Fed akan mengumumkan hasil rapat mereka pada hari Rabu. Selama ini the Fed menopang ekonomi melalui stimulus quantitative easing sebesar US$ 120 miliar. Pengumuman the Fed akan dicermati secara mendalam untuk mencari indikasi tapering atau pengetatan kebijakan moneter.

The Fed sebelumnya memperingatkan akan mengakhiri stimulusnya tetapi tidak memberi tahu kapan tepatnya. Presiden the Fed Dallas, Rob Kaplan, menilai the Fed sebaiknya melakukan tapering pada bulan Oktober, sementara Presiden the Fed Chicago, Charles Evans, meminta tapering dilakukan beberapa bulan lagi jika data ketenagakerjaan menguat.

Sektor konsumsi, yang berkontribusi 70% terhadap PDB AS, akan menjadi fokus pasar. Biro Sensus akan mengumumkan data penjualan ritel Juli pada hari Selasa. Survei Dow Jones memperkirakan penurunan 0,2%. Di hari yang sama, emiten ritel kakap seperti Walmart dan Home Depot akan mengumumkan laporan kinerja mereka.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com