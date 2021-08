Bursa Asia Dibuka di Zona Merah, Investor Pantau Data Ekonomi Jepang dan Tiongkok

Senin, 16 Agustus 2021 | 07:29 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka melemah pada awal perdagangan hari ini, Senin (16/8/2021). Pelaku pasar menantikan rilis data ekonomi Tiongkok bulan Juli.

Indeks Nikkei 225 Tokyo turun 1,22%, S&P/ASX 200 Australia turun 0,15%, dan Kospi Korea Selatan tutup karena libur.

Data PDB Jepang triwulan kedua akan diumumkan hari ini. Pelaku pasar juga menantikan data produksi industri Tiongkok dan penjualan ritel bulan Juli.

Indeks dolar AS terhadap sejumlah mata uang dunia ada di angka 92.522, turun dari level sebelumnya di kisaran 93.

Nilai tukar yen Jepang ada di kisaran 109,62 per dolar, menguat dari kisaran 110 pekan lalu. Dolar Australia ada di kkisaran US% 0,7365.

Harga minyak mentah jenis WTI turun 0,94% ke US$ 67,8 per barel, sedangkan Brent turun 0,88% ke US$ 69,97 per barel.

Sumber: CNBC.com